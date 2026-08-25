ABD'nin kararına Şara'dan videolu teşekkür - Son Dakika
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ABD'nin kararına Şara'dan videolu teşekkür

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması nedeniyle videolu teşekkür mesajı yayımladı. Şara, kendi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, "Suriye halkını, Suriye'nin resmî olarak terör destekçisi ülkeler listesinden çıkarılması dolayısıyla tebrik ediyor, bu tarihî karar için Sayın Başkan Donald Trump'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması nedeniyle videolu teşekkür mesajı yayımladı. 

HEM SURİYE HEM HTŞ KARA LİSTEDEN ÇIKARILDI

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'nin 1979'dan bu yana yer aldığı "teröre destek veren ülkeler" listesinden resmen çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak bu ülkenin "teröre destek veren ülkeler" listesinden resmen çıkarıldığı ve Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) da "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist Örgüt" (SDGT) statüsünden çıkarıldığı da duyuruldu. 

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi de (OFAC), HTŞ'yi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi'nden çıkardı. 

ŞARA'DAN İLK TEPKİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin acı geçmişinden sıyrılarak kalkınma, yeniden imar ve inşa yoluna çıktığını söyleyerek, Suriye halkının yaptırımların kaldırılması ve kısıtlamaların sona erdirilmesiyle bir kez daha önemli bir başarı elde ettiğini kaydeden Şara, “Yüce Allah'tan, size hizmet etme konusunda bize güç vermesini diliyorum.” demişti.

ABD'nin kararına Şara'dan videolu teşekkür

TRUMP'A VİDEOLU TEŞEKKÜR

Şara, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımla Trump'a teşekkür etti. Şara, kendi hesabından yaptığı videolu paylaşıma ayrıca, "Suriye halkını, Suriye'nin resmî olarak terör destekçisi ülkeler listesinden çıkarılması dolayısıyla tebrik ediyor, bu tarihî karar için Sayın Başkan Donald Trump'a teşekkür ediyor ve Suriye ile Suriyelilerin yanında duran tüm kardeşlerimize ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" notunu düştü.

"YAPTIRIMLAR KALDIRILDI, ZİNCİRLER ÇÖZÜLDÜ"

Şara, videolu teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

İşte bugün Suriye, omuzlarındaki kara lekeyi silip atıyor ve kendi elleriyle acı geçmişinden bir sayfayı yırtıp; kalkınma, imar ve inşa alanına doğru yola çıkıyor.

Büyük Suriye halkı, bunu bir kez daha başardınız. Üzerinizdeki yaptırımlar kaldırıldı ve zincirler çözüldü.

Yüce Allah'tan size hizmet etmemiz için bize yardım etmesini niyaz ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ve yanımızda duran tüm dost ve destekçi ülkelere en içten şükranlarımı sunuyorum.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun."

LİSTEDEKİ ÜLKELER

ABD, 1979'da Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesine eklemişti. Söz konusu listede halen İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor.

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Son Dakika Suriye ABD'nin kararına Şara'dan videolu teşekkür - Son Dakika

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