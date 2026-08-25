Şanlıurfa\'da 11 Bin Yıllık Heykel Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de yürütülen 2026 yılı kazılarında bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu.

BENZERSİZ HEYKEL GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karahantepe'de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttıklarını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk.

LEOPARIN SIRTINA OTURAN İNSAN

Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Bu özel eser 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu.

İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."



