Şanlıurfa'da 11 Bin Yıllık Heykel Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da 11 Bin Yıllık Heykel Bulundu

Şanlıurfa\'da 11 Bin Yıllık Heykel Bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür Bakanı Ersoy, Karahantepe'de 11 bin yıllık benzersiz bir heykelin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de yürütülen 2026 yılı kazılarında bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu.

BENZERSİZ HEYKEL GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karahantepe'de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttıklarını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk.

<a class='keyword-sd' href='/sanliurfa/' title='Şanlıurfa'>Şanlıurfa</a>'da 11 Bin Yıllık Heykel Bulundu

LEOPARIN SIRTINA OTURAN İNSAN

Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Bu özel eser 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu.

İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."


Şanlıurfa'da 11 Bin Yıllık Heykel Bulundu
Kaynak: ANKA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 11 Bin Yıllık Heykel Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi
İdris Naim Şahin’e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi İdris Naim Şahin'e tahsisli iki aracın daha şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Transfer bitti Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor Transfer bitti! Acun Ilıcalı, 36 maçta 5 gol atan golcüye 22 milyon Euro veriyor
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe’ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşırız Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye veda etti: Umarım Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırız
11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı 11 kemiği kırılan akrobat 16,75 milyon dolarlık tazminat davası açtı

11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
11:19
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz’ı tokatladı
Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 11:57:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 11 Bin Yıllık Heykel Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.