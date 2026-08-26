Torreira'dan Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın - Son Dakika
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Torreira'dan Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

Torreira\'dan Devrim\'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın
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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, köpeğiyle fotoğrafını paylaşarak adının "Bozo" olduğunu açıkladı. Bozo'nun, eski sevgilisi Devrim Özkan'ın rol aldığı dizideki partnerinin de adı olması dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, yeni köpeğiyle çekilen karesini paylaşarak adının "Bozo" olduğunu açıkladı. Bu tercih dikkat çeken bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Bozo, Torreira'nın eski sevgilisi Devrim Özkan'ın rol aldığı dizideki partnerinin adı.

KÖPEĞİNİN ADI "BOZO"

Torreira, Galatasaray'ın tesislerinde köpeğiyle çekilen fotoğrafını paylaşarak üzerine "Bozo" yazdı. Uruguaylı futbolcunun köpeğine verdiği isim, Devrim Özkan detayı nedeniyle dikkat çekti.

Torreira'dan Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

DEVRİM ÖZKAN DETAYI

Torreira'nın eski sevgilisi Devrim Özkan'ın rol aldığı dizideki partnerinin adının da Bozo olması, isim tercihinin tesadüf olup olmadığı sorusunu beraberinde getirdi. Torreira'nın ismi neden tercih ettiğine ilişkin herhangi bir açıklaması ise bulunmuyor.

Lucas Torreira, Devrim Özkan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torreira'dan Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hasan Koca Hasan Koca:
    bak işte bu haber çok önemli ve değerli yılın haber ödülünü alır.. 4 0 Yanıtla
  • Ali Üstüntaş Ali Üstüntaş:
    Bozo suçsuz devoya halil yapışıyor 0 0 Yanıtla
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