Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma - Son Dakika
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Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, otopsi video kaydı üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli adli tıp uzmanı bilirkişi raporunda ölümün "şüpheli" olduğunun tespit edilmesi üzerine, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında "adam öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma sürerken, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, otopsi görüntülerinin yeniden incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda ölümün "şüpheli" olarak değerlendirilmesi üzerine Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki "adam öldürme" suçundan soruşturma başlattı.

Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

DOKTORLAR VE ADLİ TIP İDARECİSİNE DE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca Denizolgun’un 7 Eylül 2016’daki ölümüne ilişkin soruşturmada, 2016 tarihli "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" raporunda imzası bulunan doktorlar ile otopsi görüntülerinin bulunmadığını bildirmesine rağmen daha sonra görüntüleri gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında "Resmî Belgede Sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı. 

Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMASI

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 07/09/2016 tarihindeki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan tahkikatta;

Müteveffanın otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan 25/08/2026 tarihli ATK uzmanı prof. dr. bilirkişi raporundaki “şüpheli ölüm” tespiti karşısında;

Şikayet edilen Alihan Kuriş vd şüpheliler hakkında ilk etapta “Adam Öldürme” suçundan;

17/10/2016 tarih ve 70898959-101.02-16/76937/4012 sayılı, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” raporu altında imzası bulunan doktorlar ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 24/02/2026, 01/06/2026, 14/07/2026 tarihli, otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki talep yazılarına, özü itibariyle “böyle bir kayıt yoktur” şeklinde cevap veren, ancak 18/08/2026 tarihinde kayıt vardır diyerek, gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan soruşturmaya devam edilmektedir.

Fethi kabir işlemi neticesi; Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışma neticesi; ölüm olayına ilk el koyan Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışma neticesi; HTS kayıtları; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışma neticesi; Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına yazılan müzekkere cevabı; devam eden beyan işlemleri ile toplanacak diğer delillere göre soruşturma işlemleri hassasiyetle ve genişletilerek yürütülecektir."

Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

FETHİ KABİR YAPILMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu bildirilmişti.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı belirtilmişti.

Karar doğrultusunda, Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un kabrine gelmişti.

Görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, mezardan çıkarılan örnekler işlemlerin ardından yeniden kabre konulmuştu.

Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

AHMET ARİF DENİZOLGUN NEDEN ÖLDÜ?

Denizolgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Soruşturmanın odağında, Denizolgun’a ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca ulaşılamaması ve bu süreçte neler yaşandığı var.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN CEMAAT LİDERLİĞİNE ALİHAN KURİŞ GETİRİLMİŞTİ

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun, Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu ve mevcut cemaat lideri Alihan Kuriş’in öz dayısıydı. 8 Eylül 2016 tarihinde Beykoz’daki evinde hayatını kaybeden Denizolgun’un vefatının hemen ardından cemaatin liderliğine yeğeni Alihan Kuriş getirilmişti. Alihan Kuriş ise 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturmasında 32 şüpheli ile birlikte tutuklanmıştı. 

ARİF AHMET DENİZOLGUN KİMDİR?

Arif Ahmet Denizolgun, 11 Mayıs 1956'da dünyaya geldi. Mimar olan Denizolgun, siyasi hayatına Refah Partisi'nde başladı. Denizolgun, 1995 genel seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti. Arif Ahmet Denizolgun, 28 Şubat sürecinin ardından bağımsız olarak devam ettiği siyasi hayatında, ANASOL-D koalisyonunda ulaştırma bakanlığı yapmıştı.

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Son Dakika Güncel Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    HADİ BAKALIM HAYIRLI İŞLER 5 0 Yanıtla
  • cihan duran cihan duran:
    allahım herşeyi görüyor. bu yapılanlarıda Allah’a havale ediyorum. gün gelir herşey tersine döner. 2 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    şimdi mi yani 10 yıl sonra mi akliniza geldi ??? 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma - Son Dakika
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