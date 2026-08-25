Bitcoin 81 bin doları aştı: Analistler ikiye bölündü

Hareketin büyüklüğü tartışılmıyor. Bitcoin geçen çarşamba 65 bin doların altındaydı, altı gün sonra 16 bin doları aşan bir kazançla 81 bin doları gördü. Haftalık dolar bazlı artış, Bitcoin tarihindeki en büyük haftalık dolar kazançlarından birine işaret etti.

Ralliyle ilişkilendirilen başlıca gelişmelerden biri ABD Hazinesinin tahvil geri alım planı oldu. Ancak program Fed'in niceliksel gevşemesi anlamına gelmiyor ve Bitcoin yükselişini doğrudan tetiklediği resmî olarak doğrulanmış değil. ABD Hazinesi 19 Ağustos'ta uzun vadeli tahvilleri kapsayan belirli likidite destekli geri alım işlemlerinin üst sınırını 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkardı. Genişletilmiş program 9 Eylül ile 4 Kasım arasında işleyecek. Morgan Stanley faiz stratejisti Martin Tobias'a göre Hazinenin daha büyük geri alımlara ayırabileceği nakit 80 milyar ile 200 milyar dolar arasında değişiyor.

Borsa yatırım fonları da aynı yönde çalıştı. ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonlarına 21 Ağustos ile biten haftada yaklaşık 1,9 milyar dolar net giriş oldu. Fonlar üst üste beş seans net giriş kaydetti ve Ekim 2025'ten bu yana en güçlü haftalarını geride bıraktı. Girişin büyük bölümünü BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ürünü topladı.

Momentum tarafı bu noktada ısınmayı gösteriyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi 83'e çıkarak aşırı açgözlülük bölgesine girdi. Para akışı endeksi 77,22'ye ulaştı ve 80 olan aşırı alım sınırına yaklaştı.

Bitfire Research'ün izlediği momentum göstergesi de 78 seviyesine tırmandı. Söz konusu gösterge son kazançları son kayıplarla karşılaştırıyor ve 70'in üzerindeki değerler fiyatın fazla hızlı yükseldiği biçiminde okunuyor. Araştırma şirketi 78 bin 500 ile 82 bin dolar arasında satış baskısı bekliyor. Alıcıların 72 bin 400 ile 73 bin 500 dolar aralığında devreye girmesini öngörüyor.

BTSE'DEN BOĞA İÇİN 100 BİN DOLAR ŞARTI

Presto Research araştırmacısı Min Jung, 80 bin doların üzerindeki hareketi ve fon girişlerini Bitcoin'in diğer riskli varlıklara göre geride kalmışlığını telafi eden bir hareket olarak nitelendirdi. Jung'a göre Bitcoin uzun süredir diğer riskli varlıkların gerisinde kalmıştı. Araştırmacı, tam anlamıyla bir boğa piyasasından söz etmek için henüz erken olduğunu belirtti.

BTSE operasyon direktörü Jeff Mei koşulu rakamla verdi. Mei, "Bitcoin 100 bin doların üzerinde bir ay boyunca kalmadan ve Fed faiz indirimi sinyali vermeden boğa piyasası varsaymam." dedi. Mei'ye göre iki koşul da belirsizliğini koruyor.

Arctic Digital araştırma direktörü Justin d'Anethan daha iyimser konuşuyor. d'Anethan'a göre günlük ve haftalık grafiklerde oluşan yükseliş yönlü yutan mum, sıkıcı birikim döneminden yükseliş piyasasına geçişe işaret ediyor. Araştırmacı, Hazinenin tahvil geri alım kararını parasal koşulların gevşediğine dair güçlü bir sinyal sayıyor. d'Anethan, "Erken, ama insan iyimser olmadan edemiyor." ifadesini kullandı.

İKİ SINAV DA YARINA DENK GELİYOR

ABD Ekonomik Analiz Bürosu temmuz ayına ait kişisel gelir, harcama ve PCE enflasyon verilerini çarşamba günü yayımlayacak. PCE, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olarak izleniyor.

Aynı gün Fed Başkanı Kevin Warsh Jackson Hole'da konuşacak. Warsh göreve geldikten sonra ilk kez bu toplantıya katılıyor. Merkez bankacılarının her ağustos bir araya geldiği Wyoming buluşmasında başkanın konuşması, politika değişikliklerinin önceden duyurulduğu adres olarak takip ediliyor.

Zeus Research analisti Dominick John rallinin devamı için üç koşul sıralıyor. Analiste göre enflasyonun yumuşaması, tahvil getirilerinin gerilemesi ve doların zayıflaması gerekiyor. John, beklentiden düşük gelecek bir PCE verisinin riskli varlıkları destekleyeceğini, yüksek bir verinin ise tahvil getirilerini yükseltip likiditeyi sıkılaştırabileceğini savunuyor.

Jung uzun vadede tahvil piyasasına bakıyor. Araştırmacıya göre 30 yıllık getirilerin 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması, makro zeminin sıkılaştığını anlatıyor.

Son olarak Bitcoin yayım sırasında yeniden 80 bin doların altına indi. Bitcoin gün içinde 81 bin 269 dolara kadar yükseldi, ardından 79 bin 512 dolara geriledi ve son 24 saatteki kazancını yüzde 2,76'ya indirdi. Solana 103,10 dolardan 99,92 dolara çekilerek 100 doların altına indi. Ethereum da 2 bin 533 dolarlık gün içi zirvesinden 2 bin 474 dolara geriledi.