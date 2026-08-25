Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Gaziosmanpaşa’da evinde aniden yere yığılan Birol Tatlıcı, amcası tarafından hareketsiz halde bulundu. Ağzından kan ve köpük gelen genç adamın ölümü şüpheli bulunurken, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANİDEN YERE YIĞILDI

Olay, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Mübeccel Tatlıcı ve amcası Metin K. ile aynı evde yaşayan Birol Tatlıcı, salon girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yere yığıldı.

AĞZINDAN KAN VE KÖPÜK GELDİ

Eve geldiğinde yeğeni Tatlıcı'yı yerde hareketsiz yatarken bulan amca Metin K., yaptığı kontrolde nabzının atmadığını, ağzından kan ve köpük geldiğini fark etti. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Birol Tatlıcı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı evde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Tatlıcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.