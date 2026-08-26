8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor - Son Dakika
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8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi\'nde tarih yazıyor
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2017 yılında kurulan Azerbaycan temsilcisi Sabah, 4 eleme turunu birden geçerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi. Play-off'ta Hapoel Beer-Sheva'yı toplam 6-4'lük skorla eleyen Sabah, yalnızca 8 yılda Devler Ligi biletini kaptı.

Azerbaycan temsilcisi Sabah, yalnızca 8 yıl önce kurulmasına rağmen Avrupa'da tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 eleme turunu birden geçen Sabah, play-off'ta Hapoel Beer-Sheva'yı saf dışı bırakarak tarihinde ilk kez Devler Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.

4 ELEME TURUNU BİRDEN GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi macerasına eleme turlarından başlayan Sabah, önüne çıkan 4 rakibini de saf dışı bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Azerbaycan temsilcisi, play-off turunda İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geldi.

8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

DEVLER LİGİ BİLETİNİ ALDI

İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden Sabah, rövanşta rakibini uzatmalar sonucunda 5-2 mağlup etti. Toplamda 6-4'lük üstünlük sağlayan Azerbaycan ekibi, adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı.

8 YILDA DEVLER LİGİ'NE

2017 yılında kurulan Sabah, henüz 8 yıllık kulüp olmasına rağmen Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig aşamasına kalmayı başardı. Azerbaycan temsilcisinin 4 eleme turunu geçerek ulaştığı Şampiyonlar Ligi bileti, kulüp tarihinin en büyük başarısı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Azerbaycan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8 yıl önce kurulan takım Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor - Son Dakika

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