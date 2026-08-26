Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı - Son Dakika
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Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı

Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi\'ye saldırdı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Maç sonunda Lyonlu oyuncular ve Guendouzi arasında gerginlik yaşandı. Lyonlu futbolcuların Guendouzi'ye saldırmaya kalktığı görüldü. Saldırı girişimi soyunma odasının tünel girişinde de devam ettiği, Fenerbahçeli futbolcuların saldırganı etkisiz hale getirdiği görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransa’nın Olimpik Lyon ekibini 2-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte saha içi karıştı.

GUENDOUZI LYONLU FUTBOLCULARIN HEDEFİNDE

TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre; Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Lyonlu futbolcular ile sarı-lacivertlilerin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi arasında büyük bir gerginlik patlak verdi. Maç boyunca tribünlerle ve rakip oyuncularla gerilim yaşayan Guendouzi, son düdükle birlikte galibiyeti kutladığı sırada Fransız ekibinin teknik heyetinin ve futbolcularının hışmına uğradı.

Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı

FRANSIZ YILDIZA SALDIRI GİRİŞİMİ

Lyonlu oyuncuların topluca Guendouzi’nin üzerine yürüdüğü ve fiziki saldırıda bulunmaya çalıştığı anlarda, Fenerbahçe teknik heyeti ve diğer futbolcular araya girerek gerginliği güçlükle yatıştırdı. 

GERGİNLİK TÜNEL GİRİŞİNDE DE DEVAM ETTİ

Öte yandan Guendouzi'ye saldırı girişiminin soyunma odasına tünel girişinde de devam ettiği görüldü. Tribünlerden atlayan bir taraftarın Guendouzi'ye saldırmaya kalktığı, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetin o taraftarı saniyeler içerisinde etkisiz hale getirdiği gözlemlendi. 

Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    İT olursa kovalarlar 2 10 Yanıtla
    Cino Ozturk Cino Ozturk:
    ittt şşşşş 4 1
    Cino Ozturk Cino Ozturk:
    ender kervancıoğluuuuu 2 1
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    ortaparmak işareti yaptı seyircilere 2 4 Yanıtla
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