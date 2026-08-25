İran'dan Barron Trump'a Ödül İlanı - Son Dakika
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İran'dan Barron Trump'a Ödül İlanı

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İran, Barron Trump'a suikast düzenleneceğine dair 10 milyon dolarlık ödül koyduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın başına 10 milyon dolarlık ödül konulduğunu açıkladı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3'te yayınlanan videoda, Barron'ın yaşamı ve günlük rutinine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

Videoda, Barron'un nerelerde bulunduğuna, eğitimine, korumalarına ve kişisel ilgi alanlarına ilişkin bilgiler verilirken, kendisine ulaşabilecek kişilere yönelik çeşitli yönlendirmeler yapıldığı ve suikast düzenleyecek kişiye 10 milyon dolarlık ödül verileceği belirtildi.

Söz konusu bilgilerin, Trump Tower'ın 58. katında Barron Trump ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen bir kadın tarafından servis edildiği savunuldu.

Haberde ayrıca Barron Trump'ın New York'taki Trump Tower'dan Washington DC'deki eğitim kurumuna koruma konvoyuyla gittiği iddia edilirken, bu iddiaya eşlik eden görüntülerde New York'taki Trump Tower'ın görselleri yer aldı.

Söz konusu videoda Barron Trump'ın video oyunlarına ilgisi, kişiliği, korumaları ve derslere katılım şekli gibi çeşitli konularda da iddialara yer verildiği ve bazı adres bilgilerinin paylaşıldığı öne sürüldü.

İran basınında, geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlanmıştı.

Tesnim Haber Ajansı tarafından yapılan paylaşımda, Melania Trump'ın sık bulunduğu yerler ile alışveriş yaptığı öne sürülen mağazalar gösterilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Barron Trump'a Ödül İlanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'dan Barron Trump'a Ödül İlanı - Son Dakika
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