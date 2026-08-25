Seferihisar\'da Dev Orkinos Avlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde balıkçılar 2 metre 80 santim boyunda 260 kilogramlık orkinos avladı.

Sığacık açıklarına "Target" isimli teknesiyle balık avına çıkan balıkçı İbrahim Uslu'nun oltasına bu kez orkinos takıldı.

Arkadaşlarının da yardımıyla orkinosu tekneye çıkaran Uslu, balığın büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kıyıya yanaştıktan sonra balığı ölçen Uslu, balığın 260 kilogram ağırlığında ve 2 metre 80 santimetre boyunda olduğunu gördü.

Uslu'nun daha önce de misafirleriyle açıldığı ve yine dev orkinosları avladığı öğrenildi.