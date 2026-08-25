Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı

Çöplüğe atılan çikolata ve şekerlemeleri almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı. Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Kanpur kentinde bulunan sanayi bölgesinde yaşanan olayda, son kullanma tarihi geçtiği belirtilen çok miktarda ürün bir çöp döküm alanına bırakıldı.

Çikolataların bulunduğunun çevrede duyulması üzerine bölgeye gelen çok sayıda kişi, ürünleri toplamak için çöplüğe girdi.

ÇİKOLATALARIN ATILDIĞINI DUYAN BÖLGEYE KOŞTU

Olayın Kanpur’daki Panki Sanayi Bölgesi çevresinde meydana geldiği belirtiliyor. Görüntüleri kaydeden kişinin anlatımına göre çikolata ve şekerleme yüklü bir araç bölgedeki çöp alanına geldi ve çok sayıda kutuyu burada bıraktı.

Ürünlerin atıldığını gören veya durumu daha sonra öğrenen çevre sakinleri kısa sürede alanda toplandı. Kalabalığın giderek büyümesiyle çöplüğün içerisinde çikolata toplamak için yoğunluk yaşandı.

Bazı kişiler kutuları omuzlarında taşırken, bölgeden bisiklet ve motosikletlerle ayrılanların da olduğu bildirildi. Kalabalığın içerisinde çocukların da bulunması dikkat çekti.

Yerel basında yer alan haberlerde, çöpe bırakılan bazı çikolataların ambalajlarındaki son kullanma tarihinin 2024 yılında dolduğu öne sürüldü.