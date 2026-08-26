Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek - Son Dakika
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Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
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Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Frosinone karşılaşmasında sakatlanan genç futbolcunun ameliyat olacağı ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kenan'ın aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın yaşadığı sakatlığın ardından durumu netleşti. Serie A'nın ilk haftasında oynanan Frosinone karşılaşmasında ayağına darbe alan Kenan'ın ameliyat olacağı bildirildi.

İLK AÇIKLAMA 2 AYDI

Yapılan kontrollerin ardından Kenan Yıldız'ın ilk etapta en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Milli futbolcunun ameliyat edilmesi durumunda ise sahalara dönüş süresinin daha da uzayacağı ifade edilmişti.

AMELİYAT OLACAK

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Kenan Yıldız için ameliyat kararı alındı. Milli yıldızın operasyonun ardından en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

ARALIK AYINDA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Kenan Yıldız'ın rehabilitasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde aralık ayında yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. Uzun süreli sakatlık nedeniyle 21 yaşındaki futbolcu, Juventus'un önümüzdeki dönemde oynayacağı karşılaşmaların yanı sıra A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maçlarında da forma giyemeyecek.

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SON DAKİKA: Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek - Son Dakika
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