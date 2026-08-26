Şampiyonlar Ligi\'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasına kısa süre kala gözler kura çekimine çevrildi. Türk futbolseverlerin en fazla merak ettiği konulardan biri ise Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde karşı karşıya gelip gelemeyeceği oldu.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki yeri garanti. Fenerbahçe ise Lyon ile oynayacağı rövanşta tur bileti arayacak. Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibini elemesi halinde Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE AYNI TORBADA

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray'ın kura çekimine 3. torbadan gireceği kesinleşti. Lyon-Fenerbahçe eşleşmesinde turu geçen ekip de 3. torbada yer alacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde iki ezeli rakip kura çekiminde aynı torbada bulunacak.

LİG AŞAMASINDA DERBİ YOK

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatı gereği aynı ülkenin temsilcileri lig aşamasında birbirleriyle eşleşemiyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi durumunda dahi lig aşamasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanmayacak. Ancak iki takımın da turnuvada yoluna devam etmesi halinde ilerleyen eleme turlarında eşleşme ihtimali ortaya çıkabilecek.

DEVLER LİGİ'NDE GALATASARAY-FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ

Fenerbahçe'nin Lyon engelini aşması ve iki ezeli rakibin de turnuvanın eleme aşamalarında ilerlemesi durumunda Türk futbolu tarihi bir eşleşmeye sahne olabilir. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin ilerleyen turlarında birbirine rakip olması, Avrupa futbolunun en büyük organizasyonuna Türk derbisi taşıyacak.

KURA ÇEKİMİ 27 AĞUSTOS'TA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde sarı-lacivertliler de Galatasaray ile birlikte Türkiye'yi kura çekiminde temsil edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TORBALAR

1. TORBA

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

2. TORBA

Borussia Dortmund

Roma

Sporting Lizbon

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

PSV

3. TORBA

Feyenoord

Lille

Lyon/ Fenerbahçe

Bodo/Glimt

Napoli

Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

4. TORBA

Dinamo Zagreb/ Viking

Slavia Prag

Slovan Bratislava/ Celje

Stuttgart

AEK Atina/ Levski Sofya

LASK Linz

Como

RC Lens

Sabah FK

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Son hafta ise 27 Ocak 2027'de tamamlanacak.