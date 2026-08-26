Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması öncesinde torbalar büyük ölçüde netleşti. Galatasaray 3. torbada yer alırken, Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde sarı-lacivertliler de aynı torbadan kuraya katılacak. İki ezeli rakibin lig aşamasında karşılaşması mümkün değil ancak ilerleyen turlarda tarihi bir Galatasaray-Fenerbahçe eşleşmesi yaşanabilir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasına kısa süre kala gözler kura çekimine çevrildi. Türk futbolseverlerin en fazla merak ettiği konulardan biri ise Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde karşı karşıya gelip gelemeyeceği oldu.
Galatasaray'ın lig aşamasındaki yeri garanti. Fenerbahçe ise Lyon ile oynayacağı rövanşta tur bileti arayacak. Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibini elemesi halinde Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilecek.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE AYNI TORBADA
Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray'ın kura çekimine 3. torbadan gireceği kesinleşti. Lyon-Fenerbahçe eşleşmesinde turu geçen ekip de 3. torbada yer alacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde iki ezeli rakip kura çekiminde aynı torbada bulunacak.
LİG AŞAMASINDA DERBİ YOK
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatı gereği aynı ülkenin temsilcileri lig aşamasında birbirleriyle eşleşemiyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi durumunda dahi lig aşamasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanmayacak. Ancak iki takımın da turnuvada yoluna devam etmesi halinde ilerleyen eleme turlarında eşleşme ihtimali ortaya çıkabilecek.
DEVLER LİGİ'NDE GALATASARAY-FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ
Fenerbahçe'nin Lyon engelini aşması ve iki ezeli rakibin de turnuvanın eleme aşamalarında ilerlemesi durumunda Türk futbolu tarihi bir eşleşmeye sahne olabilir. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin ilerleyen turlarında birbirine rakip olması, Avrupa futbolunun en büyük organizasyonuna Türk derbisi taşıyacak.
KURA ÇEKİMİ 27 AĞUSTOS'TA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde sarı-lacivertliler de Galatasaray ile birlikte Türkiye'yi kura çekiminde temsil edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TORBALAR
1. TORBA
- PSG
- Bayern Münih
- Real Madrid
- Liverpool
- Inter
- Manchester City
- Arsenal
- Barcelona
- Atletico Madrid
2. TORBA
- Borussia Dortmund
- Roma
- Sporting Lizbon
- Aston Villa
- Porto
- Manchester United
- Club Brugge
- Real Betis
- PSV
3. TORBA
- Feyenoord
- Lille
- Lyon/ Fenerbahçe
- Bodo/Glimt
- Napoli
- Leipzig
- Villarreal
- Shakhtar Donetsk
- Galatasaray
4. TORBA
- Dinamo Zagreb/ Viking
- Slavia Prag
- Slovan Bratislava/ Celje
- Stuttgart
- AEK Atina/ Levski Sofya
- LASK Linz
- Como
- RC Lens
- Sabah FK
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Son hafta ise 27 Ocak 2027'de tamamlanacak.
- 1. hafta: 8-10 Eylül 2026
- 2. hafta: 13-14 Ekim 2026
- 3. hafta: 20-21 Ekim 2026
- 4. hafta: 3-4 Kasım 2026
- 5. hafta: 24-25 Kasım 2026
- 6. hafta: 8-9 Aralık 2026
- 7. hafta: 19-20 Ocak 2027
- 8. hafta: 27 Ocak 2027
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