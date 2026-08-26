Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var

Şampiyonlar Ligi\'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
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Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması öncesinde torbalar büyük ölçüde netleşti. Galatasaray 3. torbada yer alırken, Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde sarı-lacivertliler de aynı torbadan kuraya katılacak. İki ezeli rakibin lig aşamasında karşılaşması mümkün değil ancak ilerleyen turlarda tarihi bir Galatasaray-Fenerbahçe eşleşmesi yaşanabilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun tamamlanmasına kısa süre kala gözler kura çekimine çevrildi. Türk futbolseverlerin en fazla merak ettiği konulardan biri ise Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde karşı karşıya gelip gelemeyeceği oldu.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki yeri garanti. Fenerbahçe ise Lyon ile oynayacağı rövanşta tur bileti arayacak. Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibini elemesi halinde Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE AYNI TORBADA

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray'ın kura çekimine 3. torbadan gireceği kesinleşti. Lyon-Fenerbahçe eşleşmesinde turu geçen ekip de 3. torbada yer alacak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde iki ezeli rakip kura çekiminde aynı torbada bulunacak.

LİG AŞAMASINDA DERBİ YOK

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatı gereği aynı ülkenin temsilcileri lig aşamasında birbirleriyle eşleşemiyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi durumunda dahi lig aşamasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanmayacak. Ancak iki takımın da turnuvada yoluna devam etmesi halinde ilerleyen eleme turlarında eşleşme ihtimali ortaya çıkabilecek.

DEVLER LİGİ'NDE GALATASARAY-FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ

Fenerbahçe'nin Lyon engelini aşması ve iki ezeli rakibin de turnuvanın eleme aşamalarında ilerlemesi durumunda Türk futbolu tarihi bir eşleşmeye sahne olabilir. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin ilerleyen turlarında birbirine rakip olması, Avrupa futbolunun en büyük organizasyonuna Türk derbisi taşıyacak.

KURA ÇEKİMİ 27 AĞUSTOS'TA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi halinde sarı-lacivertliler de Galatasaray ile birlikte Türkiye'yi kura çekiminde temsil edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TORBALAR

1. TORBA

  • PSG
  • Bayern Münih
  • Real Madrid
  • Liverpool
  • Inter
  • Manchester City
  • Arsenal
  • Barcelona
  • Atletico Madrid

2. TORBA

  • Borussia Dortmund
  • Roma
  • Sporting Lizbon
  • Aston Villa
  • Porto
  • Manchester United
  • Club Brugge
  • Real Betis
  • PSV

3. TORBA

  • Feyenoord
  • Lille
  • Lyon/ Fenerbahçe
  • Bodo/Glimt
  • Napoli
  • Leipzig
  • Villarreal
  • Shakhtar Donetsk
  • Galatasaray

4. TORBA

  • Dinamo Zagreb/ Viking
  • Slavia Prag
  • Slovan Bratislava/ Celje
  • Stuttgart
  • AEK Atina/ Levski Sofya
  • LASK Linz
  • Como
  • RC Lens
  • Sabah FK

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Son hafta ise 27 Ocak 2027'de tamamlanacak.

  • 1. hafta: 8-10 Eylül 2026
  • 2. hafta: 13-14 Ekim 2026
  • 3. hafta: 20-21 Ekim 2026
  • 4. hafta: 3-4 Kasım 2026
  • 5. hafta: 24-25 Kasım 2026
  • 6. hafta: 8-9 Aralık 2026
  • 7. hafta: 19-20 Ocak 2027
  • 8. hafta: 27 Ocak 2027

Galatasaray, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sonmez Koc Sonmez Koc:
    Böyle bişi olması mümkün değil Lyon feneri eler 5 3 Yanıtla
  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Düşünsene tüm aşamalar geçilmiş ve İstanbulda Galatasaray Fenerbahçe Şampiyonlar ligi finali oynuyor.Türk futbolunun zirvesi olur . 2 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    habere bak çay demle fb gs karsılasabılır gs direk gidiyor fb lyonu gecerse gelecek oda zorrr saçma haber yapmayın 1 1 Yanıtla
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    yoğurtçu spor rüyalarında görür şampiyonlar ligini 1 0 Yanıtla
  • Aslan Aslan :
    iki takımımızda ilerleyen turlara kadar ilerleyemeyeceğine göre sıkıntı yok. gs olarak bizde bu sene ilk 24 e giremeyeceğiz bakın görün. dursun sattı bizi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var - Son Dakika
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