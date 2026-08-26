Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi - Son Dakika
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Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla 14 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu yeniden getirildi. Kararı değerlendiren TOKÜSFED Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okullarda güvenlik ve disiplini artıracağını, hazır armalı ürünlerin ise velileri 250 TL’lik ekstra terzi masrafından kurtaracağını belirtti.

Milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği yeni eğitim-öğretim yılı 14 Eylül’de başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okul kıyafetlerinde yaptığı son düzenlemeyle birlikte armalı kıyafet zorunluluğu yeniden başlatıldı. Türkiye Okul Kıyafetleri Üreticileri ve Satıcıları Federasyonu (TOKÜSFED) Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, kararın hem güvenlik hem de ekonomi açısından son derece olumlu olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 22 Temmuz’da yayımladığı yeni yönetmelikle okul kıyafetlerinde arma kullanımı yeniden zorunlu hale getirildi. Uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOKÜSFED Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, yeni kararın okullardaki güvenliği artıracağını ve hazır armalı ürünler sayesinde velilerin terzi masrafından kurtulacağını vurguladı.

"ARMA SAYESİNDE OKULLARDA GÜVENLİK VE DİSİPLİN ARTACAK"

Daha önce uygulanan düz kıyafet serbestliğinde sahada çeşitli sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Mustafa Erçin, Bakanlığın yeni yönetmelikle oldukça doğru bir adım attığını belirterek şöyle konuştu: "Okul kıyafetlerinde armanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte okullarımızda düzen, ahenk ve disiplin yeniden ön plana çıktı. Bu durum okullarımıza ek bir güvenlik sağladı. Ayrıca okullarımız, kıyafetlerini en az 4 yılda bir değiştirme şartıyla istedikleri modeli tercih edebilmeye devam edecek."

"HAZIR ARMALI ÜRÜN VELİNİN CEBİNİ KORUMAK İÇİN DAHA AVANTAJLI"

Velilerin bütçelerine uygun kıyafetleri diledikleri mağazadan temin edebileceklerini hatırlatan Erçin, armanın hazır dikili olarak satın alınmasının bütçe dostu bir seçenek olduğunu ifade etti. Düz kıyafete sonradan arma ekletmenin maliyetine değinen Erçin: "Velilerimiz düz renk bir kıyafet alıp buna sonradan arma diktirmek istediklerinde, hem armaya hem de terziye ayrı ücret ödemek zorunda kalıyor. Bu da günümüz şartlarında en az 200 ile 250 lira arasında ekstra bir maliyet demek. Oysa mağazalarda resmi arması üzerinde hazır dikili olan kıyafetler ile arması olmayanlar arasında en fazla 50 lira fark ediyor. Dolayısıyla hazır armalı kıyafet tercih etmek velilerimiz için çok daha avantajlı." dedi.

"ÜRÜNLERİN TAMAMI YÜZDE 100 YERLİ"

14 Eylül öncesinde okul kıyafeti üreticilerinin hazırlıklarını büyük oranda tamamladığını bildiren Mustafa Erçin, sektörün yerli yapısına vurgu yaparak açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti üretimlerimiz yüzde 80 ila yüzde 90 oranında tamamlandı. Okul kıyafeti sektörü yüzde 100 yerli ve milli bir sektördür. Kumaşından düğmesine, fermuarından fasoncusuna, tedarikçisinden mağazadaki çalışanına kadar her şey iç piyasadan karşılanıyor. Dışarıdan hiçbir ithal ürün girmiyor. Bu yerli üretimin bereketi de doğrudan ülke ekonomimize olumlu bir şekilde yansıyor."

Milli Eğitim Bakanlığı, Arma Reforger, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • bk101081 bk101081:
    o armanın iki mislini formalara bindiriyorlar zaten çok kalitesiz formaları 1 kalitedeki kumaş fiyatından satıyorlar 0 0 Yanıtla
  • cngz88@hotmail.com [email protected]:
    Eskiye geri dönüp yenilik diye sunmayın, Egitim yap boz tahtasina döndü. 0 0 Yanıtla
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