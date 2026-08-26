Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri, A takım listesine yazamadıkları bazı futbolcularını belirlenen koşullar dahilinde Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynatabilecek.

SÜPER LİG'DE KUPA MAÇLARINA 14 YABANCI YAZILABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre Süper Lig kulüpleri, Türkiye Kupası karşılaşmalarında müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabilecek. Trendyol 1. Lig ekipleri ise isim listesine en fazla 8 yabancı futbolcu dahil edebilecek. Bu takımlarda aynı anda sahada bulunabilecek yabancı oyuncu sayısı ise 6'yı geçemeyecek.

SADECE 26 AĞUSTOS'TA KADRODA BULUNANLARI KAPSIYOR

TFF'nin getirdiği geçici düzenleme, kulüplerin 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kadrosunda bulunan ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları kapsayacak. Bu tarihten sonra kadroya katılacak futbolcular söz konusu geçici maddeden yararlanamayacak.

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilirler:

Trendyol Süper Lig Kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz.

Trendyol 1. Lig Kulüpleri tarafından sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6'sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

İşbu geçici madde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig Kulüplerinin 26.08.2026 tarihi itibariyle kadrosunda bulundurduğu ve sözleşmeleri devam eden futbolcuları için geçerlidir."