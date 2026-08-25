İsrailli vekil, asker korumasıyla anıtı yıktı - Son Dakika
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İsrailli vekil, asker korumasıyla anıtı yıktı

İsrailli vekil, asker korumasıyla anıtı yıktı
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İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, Filistin’in işgal altındaki toprağı Batı Şeria’da bulunan "Şehitler Anıtı"nı İsrail askerlerinin koruması altında balyozla yıktı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, Filistin'in işgal altındaki toprağı Batı Şeria'da bulunan "Şehitler Anıtı"nı İsrail askerlerinin koruması altında balyozla yıktı.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılar sürerken, bölgede İsrailli aşırı sağcıların gerçekleştirdiği eylemler de gündem olmaya devam ediyor. İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot, Madama köyünde Filistinlilerin diktiği "Şehitler Anıtı"na balyozla saldırdı. Eylemini İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştiren Sukkot, anıtı balyoz darbeleriyle yıktı.

Filistin medyası tarafından yayınlanan görüntülerde, Sukkot ve beraberindeki diğer İsraillilerin Şehitler Anıtı'nı parçaladığı sırada bir askerin grubun hemen yanında, diğer askerlerin ise biraz ileride bir ordu aracının yanında bulunduğu görüldü.

İsrailli Ynet haber sitesine göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Sukkot'un koruma altında köyde bir "tur" düzenlemesine onay vermişti.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Milletvekili, Batı Şeria, Politika, 3. Sayfa, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrailli vekil, asker korumasıyla anıtı yıktı - Son Dakika

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