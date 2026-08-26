Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'te, "955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı"nda konuştu. Erdoğan geri dönüşü olmayan kesin bir mücadeleye hazır olunduğunu ifade ederek "İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda “955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı”nda konuştu.

"Malazgirt ile bize bu vatanın kapılarını açan ecdadı yad ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz Malazgirt'te ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş istiklaline aşık bir milletiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık

"SÖZ KONUSU VATANIMIZ OLDUĞUNDA KİMSEYE BOYUN EĞMEYİZ"

Erdoğan “Gerektiğinde her şeyden sarfınazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bundan sonra da başımız dik alnımız ak bir şekilde çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Erdoğan şöyle konuştu:

“Gövdemizi taşın altına koyduk. Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü ve bir olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumu coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.

Dost düşman şunu herkes bilsin ve anlasın bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Tahriklerle tuzaklarla Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz birilerinin tahrikleriyle farklı yollara girmeyiz.”

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık - Son Dakika

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