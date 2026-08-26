Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı

Galatasaray\'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 17 Temmuz'da takımdan ayrılan Mauro Icardi, henüz yeni bir kulüple anlaşamadı. Arjantin basını, yıldız golcünün kariyerinin belirsizliğe girdiğini yazarken, kulüplerin "sorun yaratma" endişesi nedeniyle Icardi'yi pas geçtiğini öne sürdü.

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonraki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 17 Temmuz'da takımdan ayrılan Arjantinli golcü, aradan geçen yaklaşık bir aylık sürede herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı.

"KARİYERİ BELİRSİZLİĞE GİRDİ"

Icardi'nin henüz takım bulamaması Arjantin basınında da geniş yer buldu. Haberde yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Bir ay, bir hafta sonra, Arjantinli forvet hala kimseyle sözleşme imzalamadı ve kariyeri, nasıl bir yol izleyeceği kimsenin bilmediği bir belirsizliğe girdi."

Haberde ayrıca bu belirsizliğin Icardi'nin China Suarez ile ilişkisini de etkileyebileceğinin öne sürüldüğü aktarıldı.

"ONU PAS GEÇİYORLAR"

Arjantin basını, kulüplerin 33 yaşındaki golcüye mesafeli yaklaşmasının nedenine ilişkin de dikkat çeken bir iddiada bulundu. Haberde, "Kimse onun yeteneğinden veya korkutucu bir golcü olduğundan şüphe duymuyor, ancak sorun yaratmaktan korktukları için onu pas geçmeyi tercih ediyorlar" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'DA 4 SEZON GEÇİRDİ

2022-23 sezonunda Galatasaray'a katılan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımdaki 4 sezonluk dönemi, sözleşmesinin sona ermesiyle tamamlandı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Arjantinli yıldızın kariyerine hangi takımda devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Mauro Icardi, Galatasaray, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Tüm futbolla damga vuran ricardi birçok insanın Galatasaray'ı yaptı Türkiye'de böyle futbolcu adı gelmez ama bir sene daha Galatasaray'da olsaydı çünkü çok sevilecek bir karakteri vardı belki bir nesil daha Galatasaray yapardı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

13:57
Transfer iptal olacak Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
Transfer iptal olacak! Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 14:00:42. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement