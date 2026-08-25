Mourinho'dan gazeteciye güldüren gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... - Son Dakika
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Mourinho'dan gazeteciye güldüren gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...

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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, bir gazeteciye yaptığı esprili uyarıyla dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcı, "Çok kaynağın var. Güzel şeyler söylüyorsun. Ama eğer benim hakkımda kötü konuşursan… Kendine dikkat et" sözleriyle güldürdü.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, bir gazeteciyle arasında geçen diyalogla dikkat çekti. İspanyol devindeki ikinci dönemine başlayan Portekizli teknik adam, kendisi hakkında çok sayıda bilgiye sahip olan gazeteciye esprili bir dille takıldı.

"ÇOK KAYNAĞIN VAR"

Gazeteciyle sohbet eden Mourinho, aldığı haberleri kastederek, "Çok kaynağın var. Güzel şeyler söylüyorsun" ifadelerini kullandı. Mourinho ardından gülümseyerek, "Ama eğer benim hakkımda kötü konuşursan… Kendine dikkat et" sözleriyle gazeteciye esprili bir uyarıda bulundu.

Portekizli teknik adamın Real Madrid'e dönüşünün ardından gazetecilerin kulüp içindeki kaynaklarıyla ilgili daha önce de esprili açıklamalar yaptığı biliniyor. Mourinho, son basın toplantısında ilk 11'in basına sızma ihtimali üzerine gazetecilere "Hanginizin daha güçlü kaynakları olduğunu göreceğiz" diye takılmıştı.

DİYALOG DİKKAT ÇEKTİ

Mourinho'nun ciddi bir ifadeyle başlayıp esprili şekilde tamamladığı sözleri çevredekileri güldürdü. Portekizli teknik adam ile gazeteci arasında geçen diyalog renkli anlara sahne oldu.

Jose Mourinho, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'dan gazeteciye güldüren gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... - Son Dakika

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