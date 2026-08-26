İBB Davası\'nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında \'rüşvet mi, bağış mı\' atışması

İBB Davası'nda savunma yapan İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun "Ben ifademde 'ben arayacağım, 1 milyon dolar bağış getireceğim' demişim. Bu bağış mıydı, rüşvet miydi" sorusuna, "Buna mahkeme heyeti karar verecektir" cevabını verdi.

ERTAN YILDIZ SAVUNMA YAPTI

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 5'inci gününde, davanın soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı tutuksuz sanık Ertan Yıldız savunmasını tamamladı. Savunmanın ardından sanığa diğer tutuklu sanıklar tarafından sorular yöneltildi.

"BU KADAR İŞTİRAKTEN SORUMLU AMA İHALELERLE İLGİLENMİYOR"

Duruşmada, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu sanık Murat Ongun: Sanık Yıldız'ın, "Murat Ongun beni aradı, Bebek Otel'de kahvaltıya davet etti. Reklam alanları ihalesi konuşuldu, İlbaklar ile Murat Ongun yüzde 10'da anlaştılar" şeklindeki ifadesine ilişkin, "Bu ifadenize bakacak olursak, siz de dahil olmak üzere biz ihaleye fesat karıştırmış oluyoruz" dedi. Yıldız ise cevaben, "Bu konuyla ilgili davet edildiğimi bilmiyordum" yanıtını verdi. Bunun üzerine Ongun, "Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve İlbak Holding sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuyorum ve ihalenin incelenmesini istiyorum" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN YILDIZ'A: TEMBELMİŞSİN

Duruşmada, Ongun'un ardından tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, Ertan Yıldız'a soru yöneltti. Sanık İmamoğlu, "Firma benim ama başkaları çalıştırıyorlar diye bir bilgi verdin mi?" dedi. Yıldız, bu soruya cevap vermek istemediğini söyledi. İmamoğlu, "Kendisi, beni bir firmanın gizli sahibi olduğumu iddia etti. Bunu kendisine hatırlatmak istiyorum" diye konuştu. Yıldız ise, "Cevap vermek istemiyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu sanık Ertan Yıldız'ın 2024 yılında İBB ile ilişkisini kestiği iddialarına ilişkin, "Siz, 'İBB ile ilişkimi 2024 seçiminden sonra kestim' dediniz. İBB iştiraki olan İYA'dan ne zaman ayrıldınız" diye sordu. Yıldız, "Tutuklandığımda İYA başkanıydım" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Yani siz İBB ile ilişkinizi hiç kesmediniz. Siz, İYA ve diğer iştiraklerden sorumluydunuz. İştiraklerle 15 günde bir toplantı yapmaz mıydınız?" dedi. Yıldız, "2 kez toplantı yaptım" dedi. İmamoğlu bunun üzerine, "O zaman tembelmişsiniz" dedi.

İmamoğlu, Yıldız'ın Cebeci maden sahasındaki kaçak döküm iddiasına yönelik, "İştiraklerden sorumlu başkan danışmanı, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak her icra toplantısında vardın. Ben senden kaçak döküm diye bir şey duymadım" ifadelerini kullandı.

"BEN 'BAĞIŞ MI GETİRECEĞİM, RÜŞVET Mİ GETİRECEĞİM' DEDİM?"

"1 milyon lira getirmeye yönelik anlaşmayı Ekrem İmamoğlu mu yaptı?" sorusuna "Evet" yanıtı

Sanık Yıldız'a eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da sorular yöneltti. Erdoğdu Yıldız'a, "Ben ifademde 'ben arayacağım, 1 milyon dolar bağış getireceğim' demişim. Bu bağış mıydı, rüşvet miydi?" dedi. Yıldız, "Buna mahkeme heyeti karar verecektir" dedi.

Erdoğdu'nun, "Ben 'bağış mı getireceğim, rüşvet mi getireceğim' dedim?" ifadeleri üzerine sanık Yıldız, "'1 milyon dolar civarında getirebilirler, para verebilirler' dediniz" dedi.

Erdoğdu, "1 milyon dolar civarında para verebilirler' dedim. Bu tek olay yüzünden 15 aydır hapisteyim. Onun için detaylar önemli. Bana telefon açıp önceden diyorsun ki '1 milyon dolar bağış'" ifadelerini kullandı, Yıldız araya girerek, "Telefon değil, görüşmedir. Görüşme yaptığımızı hatırlıyorum. Ben sizinle bir anlaşma yapmadım. 'Bu konuda benim Başkanla görüşmem lazım' dedim" şeklinde konuştu.

"BEN SENİN HİÇBİR ŞEYİNE İNANMIYORUM"

Bunun üzerine Erdoğdu sanığa, "1 milyon dolar, bağış değilse rüşvettir. Sen de o işin başındasın. Ben sana, '1 milyon dolar getirebilirler' dedim. Sen de bana, 'başkanla görüşeyim' dedin. İlk ifadende, 'hem şirket yararı vardır, hem rüşvet almıştır. Aykut Erdoğdu aradı beni, 'bunlar çok iyi insanlar, çok düzgün insanlar. CHP'ye de yardım etti. Bunlar 1 milyon dolar da bağış yapacak' dedim diyorsun. Sonra da, 'Aykut Erdoğdu çanta içinde 1 milyon 200 bin dolar parayı getirdi, sonra da Fatih Keleş aldı' dedin. Burada büyük bir kamu yararı söz konusu. Yani böyle bir şeyde, kamu yararı olan işte rüşvet olabilir diyorsun. Böyle bir şey varsa, rüşvet anlaşmasının tam içinde oluyorsun. 1 milyon lira getirmeye yönelik bir anlaşma dönüyor orada. Sana göre bu anlaşmayı benimle Ekrem İmamoğlu mu yaptı?" diye sordu. "Evet" yanıtını veren sanık Yıldız, "Siz niye para getirdiniz? Sadece şirket yararı varsa" dedi.

Erdoğdu, "Ben para getirmedim. Onu sen söylüyorsun" dedi. Yıldız ise, "Her şeyi ben söylüyorum. Niye yarısına inanıp yarısına inanmıyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine Aykut Erdoğdu, "Ben senin hiçbir şeyine inanmıyorum" diye konuştu.

"BİR TEK SUÇTAN 15 AYDIR HÜCREDE YATIYORUM"

Erdoğdu, "Ekrem İmamoğlu bağış veya rüşvet aldığı bir işlemde uygulamanın yapılması hayatın olağan akışına uygun mu?" diye sordu. Yıldız ise, "Şirket menfaatini gözettik biz" dedi. Bunun üzerine Erdoğdu, "Bu şeyde rüşvet alsa da bağış alsa da menfaat mi gözettiniz?" dedi. Yıldız, "Ben yüzde 20 alabilecek olsaydım yüzde 20 alırdım. Çöp toplaması için anlaştığımız iki firma arasında sürekli problem oluyordu ve İSTAÇ bundan dolayı sürekli sıkıntı yaşıyordu" dedi.

Bunun üzerine Erdoğdu, "Ben 15 aydır sırf bu olay yüzünden hapisteyim. Ben zaten cezamın 4 katını yattım. Bir örgüt de yok benim hakkımda. Bir tek suçtan ben 15 aydır hücrede yatıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Ertan Yıldız tutuklanmalıdır. Savcılık, bu şahıs hakkında tutuklama istenmelidir. Türk milletinin en önemli davasında bu şahıs yurtdışı yasağı kalkar ve kaçarsa, bizim hakkımız, 400 kişinin hakkı mahkemenin üstünde kalır" diye konuştu.

Duruşma, Ertan Yıldız'a yönelik soruların yöneltilmesi ile devam ediyor.