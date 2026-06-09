Belediye Başkanlarına Hile İddiası

Görevlerinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın, "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salondaki duruşmada, 4 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, farklı davalar kapsamında tutuklanan ve görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney katılmazken, tutuksuz sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

İl delegelerinden olan tutuksuz sanık Aydın Karaarslan, 40 yıldır CHP'li olduğunu, üzerine atılı hile iddiasını ve hiç tanımadığı tanık T.E'nin kendisi hakkında bulunduğu iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi olan tutuksuz sanık Fahrettin Çırak ise kimseye para teklif etmediğini ve kimsenin kendisine talimat vermediğini öne sürerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları ise suçlamaları reddederek bazı taleplerde bulundu.

Ara karar

Mahkeme, sanıklar Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan ve Tülay Yavuz'un savunmalarının alınmış olması nedeniyle duruşmalardan vareste tutulmaları taleplerinin kabulüne karar verdi.

Tanıklar M.A. ve T.E'nin bir sonraki celse dinlenmesi için tebligat çıkarılmasına karar veren mahkeme, sanıkların avukatlarına yazılı beyanda bulunmaları için süre verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, duruşmayı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmek üzere 17 Kasım'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, savcılığa bir CD ile ihbar dilekçesi teslim edildiği, incelenen CD'nin CHP'nin Ekim 2023'te gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar içerdiğinin görülmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtiliyor.

İhbar dilekçesinde, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak'ın, eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ve Beykoz ilçesi adına il delegesi olan iki kişinin konuşmalarında CHP İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi adına delegelere para teklif edildiği iddialarının yer aldığı kaydediliyor.

İhbar dilekçesi ile CD üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı ifade edilen iddianamede, CD içerisinde yer alan konuşma kayıtlarında, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verilmesi konusunun konuşulduğu, oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğu ve 3 kişi için 750 bin lira istediklerini söyledikleri aktarılıyor.

CHP İstanbul İl Delegesi Müslim Aytaç'ın tanık olarak alınan ifadesinin de bulunduğu iddianamede, "şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresinde sanık Çelik'in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para vermek, bir kısım delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyeler ya da bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe sokmak vaadinde bulunmak suretiyle bir kısım kongre delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, bir kısmıyla da işbirliği halinde olacak şekilde yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının anlaşıldığı"na ilişkin tespitlere yer veriliyor.

İddianamede, sanıklar Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş'ün, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112. maddesi uyarınca 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.