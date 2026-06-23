Belediye Başkanlarına Rüşvet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Belediye Başkanlarına Rüşvet Davası Devam Ediyor

23.06.2026 15:05
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Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davasında duruşma 24 Haziran'a ertelendi.

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'suç örgütü' davasının duruşmasının görülmesine devam edildi. Mahkeme sanık Alican Abacı'nın duruşmada savunma yapabilmesi için, yalnızca duruşma süresince sınırlı olmak üzere ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 24 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görüldü. Duruşmada sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmalar dinlendi.

26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.

DURUŞMA 24 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Duruşma, iddialara ilişkin yargılanan tutuksuz sanıkların ve avukatların savunmalarıyla devam etti. Tutuksuz sanıklar duruşmada beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Alican Abacı'nın duruşmaya gelip savunmasını yapabilmesi amacıyla, yalnızca duruşma süresince sınırlı olmak üzere ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 24 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'a ertelendi.

Kaynak: DHA

İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanlarına Rüşvet Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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