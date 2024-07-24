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Belediye personelinden yaşlı kadını sevinç gözyaşına boğan davranış

Sokakta unutulan çantadan 5 çeyrek altın çıktı, sahibi yaşlı kadın teslim almaya sevinç gözyaşlarıyla geldi

Altını bulan temizlik görevlisine defalarca sarılıp öptü

ANTALYA - Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Özkan Koçak, sokakta bulduğu içinde 5 çeyrek altın bulunan çantayı, çalıştığı belediyeye teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı. Çantadaki kimlikten ev adresi tespit edilerek, belediyeye davet edilen 76 yaşındaki Dürdane Göçmen, sevinç gözyaşlarıyla kaybettiği çantasını teslim aldı.

Kepez'in belediye personeli örnek bir davranış sergiledi. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Özkan Koçak, görevli olarak gittiği Zeytinlik Mahallesi'nde bahçe duvarı üzerinde bir el çantası buldu. Unutulmuş olduğunu düşünerek açtığı çantada 5 çeyrek altın, 250 TL para, ev anahtarı ve kimlik bulan Koçak, konuyu birimin bölge sorumlusuna bildirerek, çantanın belediyenin hizmet binasına getirilmesini sağladı. Çantanın içindeki kimlikten, sahibinin 76 yaşındaki Dürdane Göçmen olduğu belirlendi. Belediye sisteminden yapılan sorgulama ile yaşlı kadının ev adresine ulaşıldı. Ancak belediye kayıtlarında telefon numarası bulunmadığı için aynı binada bulunan komşularına telefonla ulaşılarak, Dürdane Göçmen'in çantasının bulunduğu bilgisi verilerek, kendisi belediyeye davet edildi.

Belediyeye sevinç gözyaşları ile geldi

Komşularından içinde 5 çeyrek altın bulunan çantasının bulunduğu haberini alan ve sevinç gözyaşları içinde belediye binasına gelen Dürdane Göçmen, belediye personeli Özkan Koçak'a sarılarak teşekkür etti. Göçmen, "Allah senden razı olsun çocuğum. Çoluk çocuğun yokluk görmesin." diyerek belediye personeline minnettarlığını dile getirdi. Dürdane Göçmen, çantasını bulan Özkan Koçak'ı ödüllendirmek istedi. Belediye personeli Koçak, "Allah razı olsun. Sen önce çantanı bir kontrol et. Eksik bir şeyin var mı? Çantana bak. Ben bir şey istemiyorum. Bizim görevimiz. Ben görevimi yaptım." diyerek bir örnek davranış daha sergiledi. Dürdane Göçmen, çantasını teslim aldıktan sonra belediye personeline tekrar sarılarak, "Allah senden razı olsun oğlum." dedi.

Çantasını duvarın üstünde unutmuş

Çantanın 1 gün önce kaybedildiğini belirten Dürdane Göçmen'in kızı Ümmü Göçmen, "Annem akşamdan bu yana çok üzgün. Sağ olun. Annemle dün dışarıya çıkmıştık. Araç beklerken annem yorulunca yanında bulunan duvara sırtını yasladı. Sanırım o sırada çantasını da duvara bırakmış. Araba gelince de çantayı duvarın üstünde unutmuş olmalı. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.