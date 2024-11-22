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Belek'te Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti

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Antalya'nın Belek bölgesinde aralıksız yağan yağış yolları göle döndürdü, vatandaşlar zor durumda kaldı.

22.11.2024 18:22
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Antalya'da ünlü turizm merkezi sular altında

Belek'te yollar göle döndü, aralar yollarda mahsur kaldı, vatandaşlar evlerine girmekte güçlük çekti

Mehmet Akdemir:

"Geceden buyana aralıksız yağdı, hiç durmadı, bu durmuş hali."

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesindeki ünlü turizm merkezi Belek'te, dün geceden itibaren yağan sağanak yağış sonrası adeta sular altında kaldı. Merkezde yollar göle döndü, araçlar sularda mahsur kaldı, vatandaşlar ve tatilciler konakladıkları alanlara girmekte güçlük çekti. Bazı evlerin eşyaları ise su da yüzdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için turuncu kodla uyardığı Antalya'nın doğu ilçelerinden Serik'te, gece saatlerinde başlayan ve aralıksız süren yağış, ilçede hayatı adete felç etti. Serik'in ünlü turizm merkezlerinden Belek'te yağış sonrası yollar göle döndü, arızalanan araçlar yollarda mahsur kaldı. Araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları noktalardan alınırken, diğer araç sürücüleri ise su dolu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgedeki çoğu villa ve apartların etrafı da suyla doldu. Bazı evlerin girişlerinin kapanmasından dolayı evlerde yaşayanlar dışarı çıkamadı, dışarıda olanlar ise içeriye girmekte güçlük çekti.

"Aralıksız yağdı"

Evine girmeye çalışan Mehmet Akdemir, "Tüm Antalya'ya geçmiş olsun. Geceden buyana aralıksız yağdı, hiç durmadı, bu durmuş hali. Önlem alınacak bir durum değildi. Yolda kalan çok araç oldu. Evlerimize bu şekilde giriyoruz, kötü durumdayız" dedi.

Yağıştan etkilene bir diğer mahallesi ise Akçaalan mahallesi oldu. Sağanak etkisiyle mahallenin yolları suya gömüldü, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Öte yandan kuvvetli yağışın gece saatlerinde etkisini azaltacağı ön görülüyor.

Belek\'te Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Belek'te Şiddetli Yağış Hayatı Felç Etti - Son Dakika

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