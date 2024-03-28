Hatay'ın Belen ilçesinde çalıntı altın ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yapılan asayiş denetiminde şüphelendikleri 1 otomobili durdurdu.
Araçtaki incelemede bulunan altınların çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, E.T, M.Ç. ve G.L'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyete götürüldü, altınlar da sahiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Belen'de çalıntı altın ele geçirilen otomobilde 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ekilmedik alan kalmaması için harekete geçen Kaymakam Yüksel Ünal, 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Kaymakam Ünal, böğürtlen yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve çiftçilerin gelir seviyesini artırmak amacıyla bu dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Muhtarlar da bu girişimden memnuniyetlerini dile getirdi.
Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok asayiş ve NARVAS uygulamasında yapılan kontrollerde 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet radar tespit cihazı ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca 5 araca 75 bin 351 TL trafik cezası uygulandı. Operasyon kapsamında 3 şahsa 12 bin 436 TL idari para cezası verilirken, 3 şahsa adli tahkikat başlatıldı ve 2 şahsa idari işlemler başlatıldı.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Memur-Sen Karabük Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Çetinkaya, davetlilerle birlikte orucunu açarak ramazanın bereketine ortak olduklarını ve projelerinden bahsetti. AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da Çetinkaya için destek istedi ve kenti gerçek ve sosyal belediyecilikle buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.
Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan girişimlerle han, hamam ve konaklarıyla ünlü Safranbolu, 33 Avrupa ülkesini kapsayan Cittaslow ağına dahil oldu. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu turizminin gelişimine önemli bir katkı sunacağını belirtti.
"Özledim Her Şeyini", "Dostlarım", "Ödüm Kopuyor", "Benim İçin Öldün Artık", "Seninle Başım Dertte", "Sokakların Dili" ve "Sen Mevsimler Gibisin"in de aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan Selami Şahin, "Beni sevenlere çok şey borçluyum. Allah onları başımızdan eksik etmesin.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir İl Örgütü olarak seçim ve seçim güvenliği konusunda uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini ve seçimde herhangi bir oyun heba olmaması için bütün tedbirleri aldıklarını söyledi. Aslanoğlu, vatandaşlara sandıklara gitme ve oylarını kullanma çağrısı yaparken, İzmir'de sandık sayısının arttığını ve yaklaşık 40 bin kişilik bir orduyla sandıkların güven içinde olacağını belirtti. Ayrıca, CHP'nin anlık verileri paylaştığını ve hataları anında yakalayıp müdahale ettiklerini ifade etti. İzmir'de 3 milyon 459 bin 745 seçmenin olduğunu ve toplamda 10 bin 740 sandık bulunduğunu aktaran Aslanoğlu, Buca'nın yoğunluk açısından ilk sırada yer aldığını ve Beydağ'ın ise en sakin ilçe olduğunu bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Çat ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek esnafı da ziyaret etti. Bakan Tekin, seçmenden Cumhur İttifakı adayına destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?