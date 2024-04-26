Belen'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
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Belen'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi

Belen\'de Kut\'ül Amare Zaferi\'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi

Hatay'ın Belen ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı, öğrencilerin şiir okuması ve 'Önce Vatan' oratoryo gösterisi yer aldı. Program, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ın konuşmasıyla sona erdi. Programa, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

26.04.2024 11:56
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Hatay'ın Belen ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Belen Hükümet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden programda "Önce Vatan" oratoryo gösterisi yapıldı.

Program öğrencilerden oluşan koronun konserinin ardından sona erdi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Kut'ül Amare'nin önemini anlattı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hatay, Belen, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belen'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika

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