Belen'de Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Belen'de Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Belen\'de Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda öğrencilerin başarı durumu, sosyal ve kültürel faaliyetler, sorunlar ve gelecek dönemde alınabilecek önlemler ele alındı.

14.05.2024 16:34
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Hatay'ın Belen ilçesinde eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında Belen Kaymakamlığı toplantı salonunda, öğrencilerin başarı durumları, yıl içerisinde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetler, tespit edilen sorunlar ve gelecek dönem eğitim öğretim yılında alınabilecek önlemler görüşüldü.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, şube ve okul müdürleri katıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belen'de Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belen'de Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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