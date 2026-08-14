Belgorod'da Ukrayna Saldırısı: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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Belgorod'da Ukrayna Saldırısı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Belgorod\'da Ukrayna Saldırısı: 1 Ölü, 10 Yaralı
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Rusya'nın Belgorod bölgesine Ukrayna tarafından düzenlenen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Şuvayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod bölgesine topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 122 kez saldırı düzenlediğini belirtti.

Bu sürede 135 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini aktaran Şuvayev, "Saldırılarda, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı." ifadesini kullandı.

Leningrad bölgesinde Ust-Luga Limanı hasar gördü

St. Petersburg yakınındaki Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölge üzerinde 54 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Saldırı sonucu bölgedeki Ust-Luga Limanı'nın hasar gördüğünü kaydeden Drozdenko, olayda can kaybının olmadığını ifade etti.

Tver Bölge Vali Vekili Vitaliy Korolev de sosyal medya üzerinden, İHA saldırısı sonucu bölgedeki e-ticaret platformu Wildberries'e ait deponun hasar gördüğünü bildirdi.

Wildberries'ten yapılan açıklamada ise depodaki malların zarar görmediği belirtildi.

Ukrayna'ya ait 533 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 553 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

İHA'ların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, bunlar arasında Moskova, Karadeniz ve Azak Denizi bölgesinin bulunduğu ifade edildi.

Başkent Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından Moskova'ya doğru uçan 10 İHA'nın yok edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belgorod'da Ukrayna Saldırısı: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

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