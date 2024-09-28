Belgrad\'da Zombi Yürüyüşü

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında kent merkezinde "zombi yürüyüşü" yapıldı.

28 Eylül-1 Ekim'de düzenlenen festivalin en gözde etkinliklerinden biri olan geleneksel "zombi yürüyüşü", katılımcıların yaptıkları makyajlarla dikkati çekti.

Belgrad sokakları, rengarenk kostümlerin yer aldığı "zombi yürüyüşü"ne sahne oldu.

Festivalin gelirinin, kanser tedavisi gören çocuklar için kullanılacağı belirtildi.