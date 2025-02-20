Belucistan'da Silahlı Saldırı: 7 Ölü

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.

BLA'dan, 18 Şubat'ta Belucistan'ın Barkhan bölgesinde 7 kişinin yolcu otobüsünden indirilerek silahla öldürüldüğü saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıyı üstlenen BLA, öldürülen 7 kişinin ordu ve istihbarat servisleri ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

Öte yandan, bölgedeki yetkililer bu iddiayı reddederek, öldürülenlerin sivil olduğunu belirtti.

Belucistan'da silahlı grup, 7 kişiyi öldürmüştü

Yetkililer 18 Şubat'ta yaklaşık 40 kişilik silahlı grubun, Barkhan'daki bir otoyolda çok sayıda otobüs ve aracı durdurduğunu ve "kimlik kontrolü" yaptığını açıklamıştı.

Silahlı grup, bir otobüsten indirdiği 7 yolcuyu ateş ederek öldürmüştü.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.