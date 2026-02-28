Ben-Gvir'den İran'ı Destekleyene Tehdit

İran'a başlatılan saldırıların ardından İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkede açıkça İran'ı destekleyenleri "başını kesmekle" tehdit etti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail-ABD saldırılarının ardından yazılı açıklama yaptı.

Ben-Gvir, "İsrail'in herhangi bir yerinde İran'ı desteklemeyi düşünen varsa bizi sınamaya kalkışmasın. Açıkça söylüyorum, düşmanı kışkırtmaya veya desteklemeye çalışanların başını keseriz." ifadelerini kullandı.

İsrail muhalefetinden İran'a saldırılara destek

İsrail ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara desteğini duyurdu.

Ana muhalefet lideri Lapid, yayımladığı yazılı açıklama, ana muhalefetin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümeti ile birlikte İran'a saldırılar başlatan İsrail ordusunun yanında olduğunu belirtti.

Lapid, "Hükümet ve muhalefet yok. Sadece tek bir halk ve hepimizin arkasında durduğu tek bir İsrail ordusu var." ifadelerini kullandı.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise saldırılara desteğini duyuran bir diğer muhalefet lideri oldu.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Tevrat anlatısına göre antik Pers imparatorluğunda yaşayan, Yahudileri öldürmek isteyen vezire atıfla, "Haman'ı nasıl aştıysak Hamaney'i de aşarız." dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.