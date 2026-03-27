İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlerin tutulduğu bir hapishaneye gardiyan kılığına girerek baskın düzenledi.
İsrail Cezaevi Servisi (IPS) tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma sabahı gerçekleştirilen baskında Ben-Gvir'e IPS Müdürü Kobi Yaakobi de eşlik etti.
Baskının, personelin teyakkuz seviyesini ve operasyonel prosedürlere uyumunu yerinde denetlemek amacıyla yapıldığı belirtildi.
Baskın sırasında yüzünü maskeyle gizleyen Ben-Gvir'in, Filistinli esirlerin bulunduğu hücrelerin önünde poz verdiği görüntüler kamuoyuna yansıdı.
Ben-Gvir, İsrail hapishanelerini "demir yumrukla" yönettiklerini ifade etti.
Daha önce de Filistinli tutuklulara yönelik sert uygulamaları destekleyen açıklamalarıyla gündeme gelen Ben-Gvir, bu tür baskınlarla tartışma yaratmaya devam ediyor.
Itamar Ben-Gvir, İran saldırılarıyla büyük yıkımın yaşandığı Arad kentine gittiğimde beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Kadın bir eylemci Gvir'e, "Tüm bu ölümlerin sorumluluğu sana ait. Burada yerin yok. Şehrimden defol!" demişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail'li bakan Ben-Gvir gardiyan kılığına girip hapishane bastı - Son Dakika
