İsrail\'li bakan Ben-Gvir gardiyan kılığına girip hapishane bastı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlerin tutulduğu bir hapishaneye gardiyan kılığına girerek baskın düzenledi.

IPS MÜDÜRÜ DE EŞLİK ETTİ

İsrail Cezaevi Servisi (IPS) tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma sabahı gerçekleştirilen baskında Ben-Gvir'e IPS Müdürü Kobi Yaakobi de eşlik etti.

Baskının, personelin teyakkuz seviyesini ve operasyonel prosedürlere uyumunu yerinde denetlemek amacıyla yapıldığı belirtildi.

MASKEYLE HÜCRELERİN ÖNÜNDE

Baskın sırasında yüzünü maskeyle gizleyen Ben-Gvir'in, Filistinli esirlerin bulunduğu hücrelerin önünde poz verdiği görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Ben-Gvir, İsrail hapishanelerini "demir yumrukla" yönettiklerini ifade etti.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI SÜRÜYOR

Daha önce de Filistinli tutuklulara yönelik sert uygulamaları destekleyen açıklamalarıyla gündeme gelen Ben-Gvir, bu tür baskınlarla tartışma yaratmaya devam ediyor.

ARAD'DA PROTESTO EDİLDİ

Itamar Ben-Gvir, İran saldırılarıyla büyük yıkımın yaşandığı Arad kentine gittiğimde beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Kadın bir eylemci Gvir'e, "Tüm bu ölümlerin sorumluluğu sana ait. Burada yerin yok. Şehrimden defol!" demişti.