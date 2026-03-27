İsrail\'li bakan Ben-Gvir gardiyan kılığına girip hapishane bastı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinli esirlerin tutulduğu bir hapishaneye gardiyan kılığıyla baskın düzenlemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İsrail Cezaevi Servisi yetkilileri bu adımı "denetim" olarak tanımlarken, baskın sırasında çekilen görüntüler ve Ben-Gvir'in "demir yumruk" mesajı kamuoyunda tepki çeken bir güç gösterisi olarak yorumlandı.

IPS MÜDÜRÜ DE EŞLİK ETTİ

İsrail Cezaevi Servisi (IPS) tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma sabahı gerçekleştirilen baskında Ben-Gvir'e IPS Müdürü Kobi Yaakobi de eşlik etti.

Baskının, personelin teyakkuz seviyesini ve operasyonel prosedürlere uyumunu yerinde denetlemek amacıyla yapıldığı belirtildi.

MASKEYLE HÜCRELERİN ÖNÜNDE

Baskın sırasında yüzünü maskeyle gizleyen Ben-Gvir'in, Filistinli esirlerin bulunduğu hücrelerin önünde poz verdiği görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Ben-Gvir, İsrail hapishanelerini "demir yumrukla" yönettiklerini ifade etti.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI SÜRÜYOR

Daha önce de Filistinli tutuklulara yönelik sert uygulamaları destekleyen açıklamalarıyla gündeme gelen Ben-Gvir, bu tür baskınlarla tartışma yaratmaya devam ediyor.

ARAD'DA PROTESTO EDİLDİ

Itamar Ben-Gvir, İran saldırılarıyla büyük yıkımın yaşandığı Arad kentine gittiğimde beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Kadın bir eylemci Gvir'e, "Tüm bu ölümlerin sorumluluğu sana ait. Burada yerin yok. Şehrimden defol!" demişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 00:11:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.