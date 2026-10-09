Ben-Gvir, Filistinli esirlere işkenceyi, hapishaneleri 'kabusa çevirdim' diyerek övdü

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yapılan işkencelerden övünerek bahsetti.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, gazeteci Barak Ravid'in Filistinli esirlere yapılan işkencelere yönelik bir paylaşımına yanıt verdi.

İsrailli bakanın yanıt verdiği paylaşımda Ravid, Haaretz gazetesinin bir haberinden "İsrail'deki hapishaneler üç yıldır işkence kampları olarak işlev görüyor. Açlık, şiddet, uyuz ve acımasız yaşam koşulları, binlerce mahkumun günlük hayatının bir parçası. Bu olaylar gizlice gerçekleşmiyor; bunlar Itamar Ben-Gvir'in seçim kampanyasının merkezinde yer alan açık bir politika." ifadelerine yer verdi.

Ravid'e yanıt veren Ben-Gvir, söz konusu durumdan gurur duyduğunu belirterek "Gururluyum ki, hapishaneleri teröristler için bir kabusa çevirdim." ifadesini kullandı.

Filistinli esirlere "asgarinin asgarisini" sağladıklarını ve onlara acı çektirdiklerini övünçle dile getiren Ben-Gvir, bunun kendi politikası olduğunu ve Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yaptıklarını artık Savunma Bakanı olarak yapmak istediğini aktardı.

İsrail'de Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olmasından sonra, hapishanelerdeki Filistinli esirlere yönelik işkenceler arttı ve hayat şartları ağırlaştırıldı.

Sık sık hapishanelere baskınlar düzenleyerek Filistinli esirlere aşağılayıcı muamelelerde bulunan Ben-Gvir'in, bu anların görüntülerini kayda alarak yayınladığı biliniyor.