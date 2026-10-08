Bengaluru'da Hamam Böceği Halk Partisi seçmen kütüğü nedeniyle Kumar'ın istifasını istedi - Son Dakika
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Bengaluru'da Hamam Böceği Halk Partisi seçmen kütüğü nedeniyle Kumar'ın istifasını istedi

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Bengaluru'da binlerce kişi, seçmen listelerindeki düzenlemeye tepki göstererek Seçim Kurulu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifasını istedi. Hamam Böceği Halk Partisi destekçileri ve öğrenci grupları, 130 milyondan fazla kişinin listelerden çıkarılmasına karşı çıktı.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde binlerce kişi, seçmen kütüklerindeki tartışmalı düzenleme nedeniyle Seçim Kurulu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası talebiyle gösteri yaptı.

Özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" adlı siyasi hareketin destekçileri ile çeşitli öğrenci gruplarının da aralarında bulunduğu binlerce kişi, Bengaluru kentinde toplandı.

Seçmen listelerinin güncellenmesi kapsamında 130 milyondan fazla kişinin listelerden çıkarılmasına tepki gösteren göstericiler, Seçim Kurulu Başkanı Kumar'ın istifasını talep etti.

"Hamam Böceği Halk Partisi", seçmen haklarını "zayıflattığı" ve seçmen kütüklerinde tartışmalı düzenleme yaptığı gerekçesiyle Kumar'ın istifasını istemiş, bu gerçekleşmezse protestolar düzenleyeceğini duyurmuştu.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) blokundan Rahul Gandhi ve Priyanka Gandhi'nin de aralarında bulunduğu bazı parti liderleri, dün, başkent Yeni Delhi'de Seçim Kurulu ofisi yakınlarında yürüdükleri sırada polis tarafından durdurulmuş ve kısa süreliğine gözaltına alınmıştı.

Seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulanıyor

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Kuruluna göre, revizyon mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Kumar'ın başında bulunduğu Seçim Kurulunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor.

Kaynak: AA
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