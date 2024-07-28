Benin'deki Ulusal Park'ta Terör Saldırısı: 12 Ölü

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COTONOU, 28 Temmuz (Xinhua) -- Benin'in kuzeyindeki W Ulusal Parkı'nda düzenlenen terör saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.

Parkı yöneten ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Afrika Parkları'nın açıklamasına göre, Mekrou Nehri yakınlarında Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda toplamda 12 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, ölen 5 kişinin Afrika Parkları korucusu ve 7'sinin ise Benin silahlı kuvvetleri mensubu olduğu belirtildi.

Henüz saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmadı.