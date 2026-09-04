Benin ve ECOWAS, Nijer'deki askeri harekete destek verdikleri iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Benin ve ECOWAS, Nijer'deki askeri harekete destek verdikleri iddialarını yalanladı

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Benin hükümeti ve ECOWAS, Nijer'in başkenti Niamey'deki askeri hareketliliğe destek verdikleri yönündeki iddiaları reddetti. İki taraf da Nijer'in istikrarsızlaştırılmasına yönelik hiçbir girişimin parçası olmadıklarını vurgularken, Nijer'deki askeri hareketlilik bölgesel bir siyasi ve diplomatik krize yol açtı.

İSTANBUL/ Benin hükümeti ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'in başkenti Niamey'de 28-29 Ağustos'ta yaşanan askeri hareketliliğe ve "istikrarsızlaştırma girişimine" destek verdikleri yönündeki iddiaları reddetti.

Benin Hükümet Sözcüsü Wilfried Leandre Houngbedji, basına yaptığı açıklamada, ülkesinin Nijer'in istikrarsızlaştırılmasına yönelik herhangi bir girişimin parçası olmadığını belirtti.

Houngbedji, "Hükümetin inancı, Nijerli kardeşlerimizin er ya da geç Benin'in düşmanları olmadığını anlayacağı ve ilişkilerin normalleşeceği yönündedir." dedi.

Benin'in daha önce olduğu gibi bugün de Nijer'in istikrarsızlaştırılmasına karşı olduğunu vurgulayan Houngbedji, bu tutumun gelecekte de devam edeceğini ifade etti.

Houngbedji, iki ülke halkları arasındaki tarihi ve insani bağlara dikkati çekerek Benin ile Nijer'in barış içinde bir arada yaşaması gerektiğini kaydetti.

Nijerya hükümetinden yapılan açıklamada ise ECOWAS'ın Nijer'deki başarısız darbe girişimini desteklediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Başkent Niamey'de yaşanan askeri hareketlilik, Nijer ile ECOWAS arasında ciddi bir siyasi ve diplomatik krize yol açtı.

Bölgesel blok, anayasal düzene geri dönülmesini talep etti ve bu kapsamda yaptırımlar uyguladı.

Nijer'deki askeri hareketliliğe ilişkin iddialar

Niamey'deki 1. Paraşüt Taburunda görevli Yüzbaşı Roger Gabriel, Nijer devlet televizyonu RTN'de yayımlanan açıklamasında, 28-29 Ağustos'taki olaylarda dış müdahale ihtimaline ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Gabriel, Benin'in yanı sıra Çad, Fildişi Sahili ve Fransa bağlantılı kişi ve unsurların 101 No'lu Hava Üssü'ndeki askerlere destek sağlayabileceğinin kendisine aktarıldığını öne sürdü.

Söz konusu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmazken Benin hükümeti iddiaları reddetti.

Nijerya hükümeti de daha önce Nijerya'nın veya ECOWAS'ın Niamey'deki olaylara destek verdiği yönündeki iddiaları "asılsız ve kötü niyetli" olarak nitelendirerek reddetmişti.

Nijer'in başkenti Niamey'de 28-29 Ağustos'ta bir grup askerin karıştığı askeri hareketlilik, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güncel, Nijer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Benin ve ECOWAS, Nijer'deki askeri harekete destek verdikleri iddialarını yalanladı - Son Dakika

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