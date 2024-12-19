Berber Darbeyle Yaralandı, Şüpheli Tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir berberi darbederek yaralayan şüpheli, tutuklandı.

İddiaya göre, Çetinkaya Mahallesi'nde C.A'ya (65) ait berber dükkanına gelen H.Y. (32) tıraş olmak istedi. Başka bir müşteriyi tıraş eden berber C.A, H.Y'nin "alkollü" olduğunu belirterek sonra gelmesini istedi.

İş yerinden ayrılan H.Y, bir süre sonra tekrar gelip demir sopayla başına vurarak C.A'yı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan ve ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.A, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan H.Y'yi bir ikamette yakaladı.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.