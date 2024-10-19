Berber Salonu Kuş Bahçesine Dönüştü - Son Dakika
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Berber Salonu Kuş Bahçesine Dönüştü

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Mardin'de berber kardeşler, dükkanlarını 140 kuşla süsleyerek farklı bir deneyim sunuyor.

19.10.2024 21:20
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Berber salonu işleten kardeşler dükkanı hayvanat bahçesine çevirdi

Berber salonunda Java türünden Hint bülbülü, saka, kanarya gibi 6 türden 140 kuş türü bulunuyor

Bu berber salonunda 140 kuş türü sesi içinde tıraş olunuyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde berber salonu işleten 26 yaşındaki Cuma Şeyh Hasan ve kardeşi Yusuf Şeyh Hasan, iş yerinin bir köşesinde 6 çeşit kuş türünden toplam 140 kuş türü besliyor.

Cuma Şeyh Hasan ve Yusuf Şeyh Hasan, 2012 yılında ailesiyle birlikte Kızıltepe'ye yerleşti. Ağabey, kardeş, 15 metrekarelik iş yerlerini zamanla kuş bahçesine çevirdi. Dükkanda Java, Hint bülbülü, saka, kanarya gibi 6 türden 140 kuş bulunuyor. Kardeşlerin oluşturduğu kuş bahçesi en çok çocuklarıyla tıraşa gelen ailelerin ilgisini çekiyor.

Kuşları beslemeyi sevdiklerini belirten Yusuf Şeyh Hasan, "Ağabeyimle birlikte bu dükkanı işletiyoruz. İlk önce o berberliğe başladı, sonra bende başladım. Arkaya bir kuş bahçesi yapalım dedik. Farklı 6 çeşit kuş koyduk. Şu an 140'a yakın kuşumuz var. Kuşları beslemeyi seviyoruz. Genelde ağabeyim bakıyor" dedi.

Tıraş olmayanların bile kuşları görmek için dükkana geldiğini ifade eden Hasan, "Müşterilerin tepkisi Çok güzel. Gelen çocuklar çok seviyor. Tıraş yapınca bazen çocuklar yaramazlık yapabiliyor. Kuşları gördükleri zaman normal bir şekilde tıraş olabiliyorlar. Aileler çok seviyor" diye konuştu.

Müşterilerden Cihat Hüseyin, dükkana tıraşa gelen müşterilerin kuş sesleri eşliğinde doğal bir ortamda tıraş oldukları için rahatladıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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