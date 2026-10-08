Berk Apartmanı davasında bilirkişi raporu 1,5 yıldır yok, duruşma 2 Şubat 2027'ye kaldı - Son Dakika
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Berk Apartmanı davasında bilirkişi raporu 1,5 yıldır yok, duruşma 2 Şubat 2027'ye kaldı

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Berk Apartmanı davasında bilirkişi raporu 1,5 yıldır yok, duruşma 2 Şubat 2027\'ye kaldı
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Berk Apartmanı davasında bilirkişi raporu 1,5 yıldır dosyaya ulaşmadı. Duruşma 2 Şubat 2027'ye ertelenirken, depremde anne ve babasını kaybeden İpek Aşık, taleplerinin intikam değil adalet olduğunu söyledi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Berk Apartmanı davasında, beklenen bilirkişi raporu 1,5 yıldır dosyaya ulaşmadı. Duruşma, 2 Şubat 2027 tarihine ertelendi. Depremde anne ve babasını kaybeden İpek Aşık, raporun hala gelmemesine, "Bizim talebimiz intikam değil, adalet. ve adaletin bu kadar uzun süre bekletilmemesini istiyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Adıyaman'ın Merkez ilçesi Eskisaray Mahallesi'nde bulunan Berk Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, binanın yıkılmasına ilişkin statik proje müellifi ve fenni mesul Hasan Akbaş hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Mayıs 2025'te görülen üçüncü duruşmada, dosyaya bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

1,5 YILDIR BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİ

Süreç içerisinde, binanın inşa edildiği dönemde Adıyaman Belediyesi'nde görev yapan eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, eski Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı ve eski Ruhsat Büro Teknisyeni Abdurrahman Karaaslan hakkında da aynı suçtan dava açıldı ve bu dosyalar mevcut dava dosyasıyla birleştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden beklenen bilirkişi raporu, üzerinden 1 yıl 5 ay geçmesine rağmen sekizinci duruşmaya da ulaşmadı. Mahkeme, duruşmayı 2 Şubat 2027 tarihine erteledi.

"BİZİM TALEBİMİZ İNTİKAM DEĞİL, ADALET"

Depremde anne ve babasını kaybeden İpek Aşık, 25 kişinin hayatını kaybettiği davada bilirkişi raporunun yaklaşık 1,5 yıldır beklenmesinin aileleri mağdur ettiğini belirterek, sorumluların hukuk çerçevesinde ortaya çıkarılmasını ve yargılamanın daha fazla uzamadan sonuçlandırılmasını istedi. Aşık, "Bizim talebimiz intikam değil, adalet. ve adaletin bu kadar uzun süre bekletilmemesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Berk Apartmanı davasında bilirkişi raporu 1,5 yıldır yok, duruşma 2 Şubat 2027'ye kaldı - Son Dakika
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