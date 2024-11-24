Berlin'de Gazze ve Lübnan İçin Protesto - Son Dakika
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Berlin'de Gazze ve Lübnan İçin Protesto

Berlin\'de Gazze ve Lübnan İçin Protesto

Berlin'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti.

24.11.2024 00:16
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ölümcül saldırıları protesto edildi.

Filistin'e destek vermek ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını protesto etmek için yüzlerce kişi Wedding semtindeki Leopold Meydanı'nda toplandı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'e silah sağlayan Alman hükümeti ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Eylemde, üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Gazze'de soykırımı durdurun", "Boykotun yasaklanması, boykotun etkili olduğunu gösteriyor", "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", "Almanya, Netanyahu'nun faşist rejimini silahlandırmayı durdur" ve "Bombalarla ve savaş suçlarıyla soykırım, İsrail öldürüyor" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Bazı göstericiler, Gazze'de halkın çektiği açlığa dikkati çekmek için ekmek ve üzerinde un yazan torbalar taşıdı.

Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösteride en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin'de Gazze ve Lübnan İçin Protesto - Son Dakika

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