Berlin'de Spree Nehri Yüzme Yasağı İçin Gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Berlin'de Spree Nehri Yüzme Yasağı İçin Gösteri

Berlin\'de Spree Nehri Yüzme Yasağı İçin Gösteri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Flussbad Berlin Derneği, 101 yıllık yüzme yasağının kaldırılması için gösteri düzenledi.

BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'deki Spree Nehri'nde 101 yıldır geçerli olan yüzme yasağının kaldırılması amacıyla gösteri düzenlendi.

Flussbad Berlin Derneğinin çağrısıyla Spree Nehri'ndeki yüzme yasağının kaldırılması talebiyle çok sayıda kişi nehrin yakınındaki Schinkel Meydanı'nda toplandı.

Spree Nehri'nin yüzmek isteyenlere açılmasını isteyen göstericiler, üzerinde "Paris'teki gibi yüzelim" ve "Berlin'in nehrinde yüzmek şimdi" yazan dövizler taşıdı.

Eyleme katılanlar protesto amacıyla yüzmek için Spree Nehri'ne girmeyi planladı, ancak son günlerde yağan yağmurdan dolayı su kalitesinin iyi olmaması nedeniyle eylem iptal edildi.

Gösteriye, Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde Sol Parti'den eyalet başbakanlığı için aday olan Elip Eralp ile diğer partilerin temsilcileri de katıldı.

Partilerin temsilcileri yaptıkları konuşmalarda Spree Nehri'nde yüzülmesine izin verilmesinden yana olduklarını ifade etti.

"Artık Berlin'in geride kaldığını söylemek gerekir"

Flussbad Berlin Derneği Başkanı Jan Edler, AA muhabirine, Berlin'in su konusunda büyük bir kaynağa sahip olduğunu ve şehrin giderek daha sıcak hale geldiğini belirterek, "İklim değişikliği bağlamında insanların burada serinleyebilmesinin yaşam kalitesinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Edler bu kaynağın ücretsiz olarak var olduğunu ve kullanılması gerektiğini ifade etti.

Berlin'in geçmişte nehirde yüzme konusunda öncü bir şehir olduğunu aktaran Edler, "Bu fikir aslında eskiye dayanıyor ve pek çok kişi Berlin'i örnek alıyordu. Artık Berlin'in geride kaldığını söylemek gerekir." diye konuştu.

Paris'te, olimpiyat oyunlarının ardından geçen yıldan bu yana oradaki nehirde yüzülebildiğini aktaran Edler, bu bağlamda ayrıca Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ve İsviçre'deki nehirleri örnek gösterdi.

Edler, Spree Nehri'nde yakın gelecekte yüzülmesine izin verileceğine inandığını belirterek, su kalitesinin iyi olduğunun kanıtlandığını, ancak hala eski kuralların arkasına sığınıldığını ifade etti.

Berlin'in büyüdüğünü ve kentte bu tür açık alanlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Edler, "Bunları kullanmayı öğrenmeliyiz. Bu günümüz koşullarının gereği. Bu nedenle bunun gerçekleşeceğine kesinlikle inanıyorum. Biz de bu yüzden burada tüm destekçilerimizle bu eylemi gerçekleştiriyoruz ve başarılı olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Spree Nehri'nde yüzmek 1925'te yasaklanmıştı

Spree Nehri'nde yüzme, suyun kirlenmesi ve buna bağlı olarak yüzmenin insan sağlığı için tehlikeli olacağı gerekçeleriyle 20 Mayıs 1925'te yasaklanmıştı.

Flussbad Berlin Derneği nehirdeki su kalitesinin artık yılın büyük bir bölümünde iyi olduğunu savunuyor ve nehrin bazı bölgelerinin pilot proje olarak yüzmeye açılmasını ve daha sonra bu tür yerlerin sayısının artırılmasını talep ediyor.

Berlin eyalet yönetimi Spree Nehri'nde yüzme yasağının kaldırılması için bir neden olmadığını, şiddetli yağışlardan sonra su kalitesinin kısa sürede kötüleşebileceğini savunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Berlin, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Spree Nehri Yüzme Yasağı İçin Gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Sındırgı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Fırtına sahayı toz bulutuna boğdu, maç yarıda kaldı Fırtına sahayı toz bulutuna boğdu, maç yarıda kaldı
AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında yeni video hazırlandı
Efsane futbolcu Roberto Carlos’tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

21:37
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran’a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
21:04
Dış politika yazarı Hüsamettin Aslan Haberler.com’a anlattı: Barzani’ye İHA saldırısı bölgede neyi değiştirecek
Dış politika yazarı Hüsamettin Aslan Haberler.com'a anlattı: Barzani’ye İHA saldırısı bölgede neyi değiştirecek?
19:44
Uçakta pes dedirten görüntü Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
Uçakta pes dedirten görüntü! Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı
19:06
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES’i kullanarak polisi harekete geçirdi
Metrobüste tacize uğrayan kadın KADES'i kullanarak polisi harekete geçirdi
18:58
Canlı skor: Beşiktaş önde, Trabzonspor geride Maçta goller üst üste
Canlı skor: Beşiktaş önde, Trabzonspor geride! Maçta goller üst üste
18:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın ’yastık altı’ Merkez Bankası rezervinden büyük
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 21:48:24. #7.13#
SON DAKİKA: Berlin'de Spree Nehri Yüzme Yasağı İçin Gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.