Berlin\'de Spree Nehri Yüzme Yasağı İçin Gösteri

BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'deki Spree Nehri'nde 101 yıldır geçerli olan yüzme yasağının kaldırılması amacıyla gösteri düzenlendi.

Flussbad Berlin Derneğinin çağrısıyla Spree Nehri'ndeki yüzme yasağının kaldırılması talebiyle çok sayıda kişi nehrin yakınındaki Schinkel Meydanı'nda toplandı.

Spree Nehri'nin yüzmek isteyenlere açılmasını isteyen göstericiler, üzerinde "Paris'teki gibi yüzelim" ve "Berlin'in nehrinde yüzmek şimdi" yazan dövizler taşıdı.

Eyleme katılanlar protesto amacıyla yüzmek için Spree Nehri'ne girmeyi planladı, ancak son günlerde yağan yağmurdan dolayı su kalitesinin iyi olmaması nedeniyle eylem iptal edildi.

Gösteriye, Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimlerinde Sol Parti'den eyalet başbakanlığı için aday olan Elip Eralp ile diğer partilerin temsilcileri de katıldı.

Partilerin temsilcileri yaptıkları konuşmalarda Spree Nehri'nde yüzülmesine izin verilmesinden yana olduklarını ifade etti.

"Artık Berlin'in geride kaldığını söylemek gerekir"

Flussbad Berlin Derneği Başkanı Jan Edler, AA muhabirine, Berlin'in su konusunda büyük bir kaynağa sahip olduğunu ve şehrin giderek daha sıcak hale geldiğini belirterek, "İklim değişikliği bağlamında insanların burada serinleyebilmesinin yaşam kalitesinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Edler bu kaynağın ücretsiz olarak var olduğunu ve kullanılması gerektiğini ifade etti.

Berlin'in geçmişte nehirde yüzme konusunda öncü bir şehir olduğunu aktaran Edler, "Bu fikir aslında eskiye dayanıyor ve pek çok kişi Berlin'i örnek alıyordu. Artık Berlin'in geride kaldığını söylemek gerekir." diye konuştu.

Paris'te, olimpiyat oyunlarının ardından geçen yıldan bu yana oradaki nehirde yüzülebildiğini aktaran Edler, bu bağlamda ayrıca Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ve İsviçre'deki nehirleri örnek gösterdi.

Edler, Spree Nehri'nde yakın gelecekte yüzülmesine izin verileceğine inandığını belirterek, su kalitesinin iyi olduğunun kanıtlandığını, ancak hala eski kuralların arkasına sığınıldığını ifade etti.

Berlin'in büyüdüğünü ve kentte bu tür açık alanlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Edler, "Bunları kullanmayı öğrenmeliyiz. Bu günümüz koşullarının gereği. Bu nedenle bunun gerçekleşeceğine kesinlikle inanıyorum. Biz de bu yüzden burada tüm destekçilerimizle bu eylemi gerçekleştiriyoruz ve başarılı olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Spree Nehri'nde yüzmek 1925'te yasaklanmıştı

Spree Nehri'nde yüzme, suyun kirlenmesi ve buna bağlı olarak yüzmenin insan sağlığı için tehlikeli olacağı gerekçeleriyle 20 Mayıs 1925'te yasaklanmıştı.

Flussbad Berlin Derneği nehirdeki su kalitesinin artık yılın büyük bir bölümünde iyi olduğunu savunuyor ve nehrin bazı bölgelerinin pilot proje olarak yüzmeye açılmasını ve daha sonra bu tür yerlerin sayısının artırılmasını talep ediyor.

Berlin eyalet yönetimi Spree Nehri'nde yüzme yasağının kaldırılması için bir neden olmadığını, şiddetli yağışlardan sonra su kalitesinin kısa sürede kötüleşebileceğini savunuyor.