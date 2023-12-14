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Berlin Üniversitesi'nde İsrail'e tepki gösteren öğrencilere polis müdahalesi - Son Dakika
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Berlin Üniversitesi'nde İsrail'e tepki gösteren öğrencilere polis müdahalesi

Berlin Hür Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma dikkat çekmek isteyen öğrenciler, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Öğrenciler, üniversite yönetimini eleştirerek Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı. Polis, protestonun ardından öğrencileri salondan çıkardı.

Berlin Üniversitesi\'nde İsrail\'e tepki gösteren öğrencilere polis müdahalesi
14.12.2023 - 21:35,  Güncelleme: 21:36
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Hür Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma dikkati çekmek isteyen öğrenciler, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Berlin Hür Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci, İsrail'e ve okul yönetimine tepki göstermek ve Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek amacıyla Rostlaube adlı binadaki amfide eylem yaptı.

Öğrenciler, üniversite yönetimini " Filistin'deki şiddet konusunda tek taraflı davranmakla" eleştirdi.

Protestoda öğrenciler, amfiye Gazze'de öldürülen çocukların fotoğrafları ile Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Gazze'de 8 binden fazla çocuk katledildi, kınama nerede?" yazılı pankartlar astı.

Amfideki sıralara oturan öğrenciler, üniversite yönetiminin salondan çıkmaları konusundaki uyarılarına yanıt vermedi.

Protestoda Filistin ve Gazze'deki durum ile Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı. Öğrenciler, "Filistin'e özgürlük" ve "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Birkaç saat süren protestonun ardından üniversite yönetiminin talebi üzerine polisler, öğrencileri salondan çıkardı.

Polisin bazı öğrencilere sert müdahalede bulunması dikkati çekti, birçok öğrenci kendi isteğiyle salondan çıktı.

Diğer yandan, İsrail bayrağı taşıyan 4 kişilik grup, eylem sırasında amfinin arka sıralarında oturdu.

Kaynak: AA
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Berlin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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