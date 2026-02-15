Berlinale'de Filistin Sorusu Cevapsız Kaldı - Son Dakika
Berlinale'de Filistin Sorusu Cevapsız Kaldı

15.02.2026 15:06
Tilo Jung, Berlinale'de sanatçılara Filistin'i sordu, cevap alamadı. Basın özgürlüğü vurguladı.

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı.

Jung, Berlinale festivali kapsamında düzenlenen söyleşilerde sanatçılara sorduğu soruların yer aldığı kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Alman gazeteci Jung, ünlü isimlere yönelttiği sorularda, uluslararası etkinliklerin Filistin konusundaki tutumu ve sanat çevrelerinin siyasi krizler karşısındaki sorumluluğunu gündeme getirdi.

Jung, basın toplantısında jüri üyelerine Almanya hükümetinin İsrail'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını da sordu.

Sorular üzerine ilk yanıt veren jüri üyesi Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska, sorunun "biraz adil olmadığını" savundu.

Puszczynska, izleyicileri düşünmeye teşvik etmeye çalıştıklarını ancak insanların İsrail'i ya da Filistin'i destekleme yönündeki kararlarından sorumlu tutulamayacaklarını öne sürerek, "Senegal'i ve diğer savaşları da konuşabiliriz. Siz en büyüğünü işaret ettiniz ama başka pek çok savaşta da soykırım işleniyor ve bunları konuşmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Alman yönetmen Wim Wenders ise film yapımcılarının doğrudan siyasetin içinde yer almaması gerektiğini iddia ederek, şunları ileri sürdü:

"Bilerek siyasi filmler yaptığımızda siyasetin alanına gireriz. Oysa biz siyasetin karşı ağırlığıyız. Politikacıların değil, insanların işini yapmalıyız."

Gazeteci Jung, ABD'li oyuncu Neil Patrick Harris'e ise "Sanatınızı politik olarak değerlendiriyor musunuz? Eğer öyleyse, günümüz filmleri Avrupa ve Amerika'da yükselen faşizme karşı mücadelede nasıl yardımcı olabilir?" sorusunu yöneltti.

Harris, "apolitik" kalmaya çalıştığını belirterek, bunun çok daha dokunaklı, heyecan verici ve eğlenceli olduğunu savundu.

ABD'li oyuncunun, Jung'un yönelttiği soruya doğrudan yanıt vermek yerine konuyu değiştirerek farklı başlıklara değinmesi dikkati çekti.

Jung, sanatçılara Filistin hakkında sorular yönelttiği söyleşilerin ardından düzenlenen son oturumlarda, önceki günlerin aksine gazetecilerden yalnızca iki soru alındığını, devamında ise moderatörün kendi sorularını yönelttiğini açıkladı.

Gazetecilerin soru sormalarına getirilen bu sınırlamayı eleştiren Jung, basın özgürlüğü çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Politika, Filistin, Güncel, Medya, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
