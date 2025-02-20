Berlinale'de Türkiye Standı Önemli Buluşma Noktası - Son Dakika
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Berlinale'de Türkiye Standı Önemli Buluşma Noktası

Berlinale\'de Türkiye Standı Önemli Buluşma Noktası

Türkiye standı, Berlinale'de uluslararası film profesyonellerinin buluştuğu önemli bir nokta oldu.

20.02.2025 11:46
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Almanya'daki 75. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 13-19 Şubat'ta gerçekleştirilen Avrupa Film Marketi (EFM) kapsamında organize edilen Türkiye standı, uluslararası film profesyonelleri için önemli buluşma noktası oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca EFM kapsamında organize edilen Türkiye standı, bu yıl da uluslararası sektör temsilcileriyle bağlantılar kurarak Türk sinemasının küresel görünürlüğünü artırdı.

Başkent Berlin'de düzenlenen festival, Alman yönetmen Tom Tykwer'in imzasını taşıyan "The Light" filmiyle açıldı ve dünya sinemasından yapımları sinemaseverlerle buluşturdu.

Türkiye standında önemli buluşmalar gerçekleşti

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye standı, uluslararası film profesyonelleri için önemli buluşma noktası oldu. Yapımı tamamlanan, proje veya geliştirme aşamasında olan uzun metraj, kısa metraj, animasyon ve belgesel projeleri uluslararası alanda tanıtıldı.

Festival boyunca gerçekleştirilen etkinlik ve görüşmelerde, ortak yapım ve proje geliştirme olanakları ele alındı. Türkiye'de gerçekleştirilecek yabancı yapımlar için sunulan "Yabancı Film Yapım Desteği", uluslararası film yapımcılarının ilgisini çekti.

Türkiye'de çekim yapan yapımcılara harcamalarının yüzde 30'una kadar iade sağlayan bu destek, yeni işbirlikleri için önemli fırsat sundu.

EFM kapsamında Türkiye standında birçok yapımcı, yönetmen ve film profesyoneli bir araya gelerek sektörün geleceğine yönelik önemli işbirlikleri geliştirdi.

Gerçekleştirilen etkinlik ve görüşmeler, Türk sinemasının uluslararası alandaki konumunu güçlendirdi. Türkiye standı, 19 Şubat'ta tamamlanan Avrupa Film Marketi boyunca yoğun ilgiyle karşılanarak başarılı şekilde tamamlanmış oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlinale'de Türkiye Standı Önemli Buluşma Noktası - Son Dakika

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