Berlinale Direktörü Tuttle Görevden Alınabilir

25.02.2026 22:31
Berlin Film Festivali'nde siyasi açıklamalar sonrası Tuttle'in görevden alınacağı iddia edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) Direktörü Tricia Tuttle'in görevden alınacağı iddia edildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Tuttle'in görevden alınacağı öne sürüldü. Buna gerekçe olarak ise festivalin ödül töreninde bazı sanatçıların Almanya'nın Gazze'deki soykırıma ortak olduğu yönündeki ifadeleri ile Filistin bayrakları açılması gösterildi.

Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, Berlinale Direktörü Tricia Tuttle'in geleceğinin de ele alınacağı olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Bakanlık sözcüsü, toplantıda Berlinale'nin organizasyon yapısının değerlendirileceğini doğrularken, diğer spekülasyonlar hakkında yorum yapmadı.

Ödül töreninde Gazze'ye destek konuşmaları

Gelişmelerin arka planında, festival sırasında yaşanan Filistin'e destek konuşmaları ve ödül törenindeki siyasi açıklamalar yer alıyor.

"Chronicles From the Siege" adlı filmiyle "GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen Abdallah Alkhatib, teşekkür konuşmasında Almanya hükümetini Gazze Savaşı'ndaki tutumu nedeniyle sert sözlerle eleştirmiş, Berlin yönetimini "Gazze Şeridi'ndeki soykırımın fiili ortağı" olmakla suçlamıştı."

Bu açıklamalar üzerine, Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider salonu terk etmişti.

Öte yandan Bild gazetesi, Tuttle'in Alkhatib ile çekilmiş ve film ekibinin Filistin bayrağı taşıdığı bir fotoğrafı yayımladı.

Tuttle'in geleceğinin, yönetim kurulu toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.

Daha önce Londra Film Festivali'ni yöneten ve Amerikalı olan Tuttle, Nisan 2024'te Berlinale'nin başına getirilmişti.

Kaynak: AA

