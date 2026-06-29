Beşiktaş Belediyesi'nden Avrupa Dayanışma Programı'nda Önemli Temsil

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Proje ve Fon Yönetim Birimi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Mardin'de düzenlenen Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası Eğitimi'ne katıldı. Beşiktaş Belediyesi, programa İstanbul'dan akredite edilen iki kamu kurumundan biri oldu.

Beşiktaş Belediyesi, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve Avrupa Birliği programlarındaki kurumsal kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 24-27 Haziran 2026 tarihleri arasında Mardin'de düzenlenen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Kalite Sertifikası Eğitimi'ne, Beşiktaş Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Proje ve Fon Yönetim Birimi katıldı.

Türkiye genelinden 60 kurumun yer aldığı eğitim programında Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'dan akredite edilen iki kamu kurumundan biri olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kalite Sertifikası sahibi kurumlar ile program kapsamında lider, destekleyen ve ev sahibi rolünü üstlenen kurumların temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde; Avrupa Dayanışma Programı'nın kalite standartları, gönüllülük faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine ilişkin uygulamalar ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik güncel yaklaşımlar ele alındı.

Dört gün süren program boyunca düzenlenen bilgilendirme oturumları, uygulamalı grup çalışmaları, rol canlandırmaları ve yuvarlak masa toplantıları sayesinde katılımcılar; iyi uygulama örneklerini değerlendirme, deneyim paylaşımında bulunma ile ulusal ve uluslararası düzeyde yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı yakaladı.

Beşiktaş Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında nitelikli gönüllülük faaliyetleri geliştirmeye, uluslararası ortaklıklarını güçlendirmeye ve gençlerin aktif katılımını destekleyen projeler üretmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.