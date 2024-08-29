Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek gruplara yükseldi

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(ANKARA) – Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçreli rakibi Lugano'yu 5-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Beşiktaş'ın gollerini 7. ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 65. dakikada Gedson Fernandes, 70. dakikada Rafa Silva ve 90+2. dakikada Salih Uçan attı. Lugano'nun golü ise 59. dakikada Shkelqim Vladi'den geldi.

Beşiktaş bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. İsviçre temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.