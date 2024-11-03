Beşiktaş\'ta Ahşap Bina Yangını

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BEŞİKTAŞ'TA iki katlı ahşap binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alev alev yanan bina, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Özgür Sokak'taki iki katlı ahşap binada çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken ahşap binanın alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.