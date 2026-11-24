Beşiktaş'ta bir kişinin devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Levent Mahallesi Fulyalı Sokak'ta dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Bu sırada yolda telefonla konuşan kişi ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay nedeniyle bir otomobilde hasar meydana geldi.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ağacın otomobilin üzerine devrilmesi ve bu sırada yakınında bulunan kişinin ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.