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Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular yaralandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular yaralandı

Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü, önce önündeki araca çarptı, ardından duvara vurarak durabildi. Kazada yaralanan otobüsteki yolcular hastanelere kaldırıldı ve kaza nedeniyle trafik durdu.

02.01.2024 - 18:21,
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BEŞİKTAŞ'ta, İETT otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce önündeki araca sonra duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan otobüsteki yolcular, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla trafik durdu.

Kaza, saat 16.45 sıralarında, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; DT2 hattının İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Manevra yapan otobüs şoförü önce önündeki panelvan araca çarptı. Daha sonra yol kenarındaki duvara vurarak durabildi. Kazada, yaralanan otobüsteki yolcular, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla caddedeki trafik akışı durdu. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

Beşiktaş\'ta İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı, yolcular yaralandı - Son Dakika
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